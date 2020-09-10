Когда начнут вакцинировать от коронавируса жителей Молдовы

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Общество
Глава государства принимает меры для обеспечения безопасности граждан Молдовы. Игорь Додон готов вакцинироваться первым, используя препарат, разработанный российскими ученными. Таким образом, граждане смогут проследить за состоянием здоровья президента после вакцинации.
- Я сказал, что могу поехать в Россию, чтобы испытать на себе, чтобы граждане Республики Молдова не боялись. В России уже проводится массовая вакцинация, – заявил Игорь Додон.
Президент убежден, что вакцинация станет одной из самых эффективных мер в борьбе против распространения вируса нового типа COVID-19. И, чем скорее эта вакцина приедет в Молдову, тем больше жизней можно будет спасти.
- Если кто-то может предложить нам бесплатно, я надеюсь, что Россия предложит нам бесплатно 100–150 тысяч доз вакцины для людей на передовой, мы должны принять. Людям необходимо иметь доступ к вакцине, и русской, и китайской, и американской, чтобы они могли выбирать. Мы как правительство должны обеспечить этот доступ. Очевидно, после того, как пройдет международное одобрение, – пояснил глава государства.
Он подчеркнул еще раз, что вакцинация против коронавируса будет проводиться исключительно на добровольной основе.
Автор: Михаил Генчу
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