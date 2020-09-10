10 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Зачем спилили деревья на кишиневском «Арбате» - вице-примар дал ответ
10.09.2020

Вице-примар Кишинева объяснил причину спила деревьев на кишиневском «арбате».

В соцсетях Виктор Киронда написал, что сквер имени Михая Эминеску, переживающий период реконструкции, стал объектом проверки с его, вице-примара, стороны совместно с архитектором проекта Тео Навалом и руководством Ассоциации зеленого хозяйства.

– Изначально проект предусматривал сохранение всех деревьев на этой территории. Каждое дерево планировали подключить к системе орошения. Но на этапе подготовки территории для того, чтобы положить плитку, оказалось, что по всему периметру на глубине более метра – слой бетонного мусора и осколков камней, оставшийся, возможно, с тех времен, когда возводили близлежащие здания. Также под сквером находится закрытый бетонной плитой резервуар с водой площадью около четверти от общей площади сквера. Из-за этого корни деревьев, росших там, не проникали вглубь почвы и распространились вокруг близко к поверхности, - отметил Киронда.

По его словам, после того, как был снят старый асфальт и бордюры, эти деревья из-за того, как развивалась их корневая система, потеряли устойчивость и начали опасно клониться вниз.

– Несколько дней назад ель у театра имени Эминеску ночью упала и повредила автомобиль, припаркованный в это месте. Специалисты Ассоциации зеленого хозяйства проанализировали различные возможности укрепления и сохранения деревьев, но в этой ситуации никто не может гарантировать, что ветер сильнее обычного не свалит многие из этих деревьев. В этом случае могли пострадать люди, здания и уложенную плитку. Было решено, что растущие там клены, представлявшие опасность будут спилены, и будет составлен дендрологический проект, согласно которому еще шесть елей будут заменены на более молодые, - сообщил Киронда.

Он добавил, что по Кишиневу готовится целый список мер по защите больших старых деревьев и массовому высаживанию молодых деревьев.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.