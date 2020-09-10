Танкер под молдавским флагом наконец-то убрали с одесского пляжа (ВИДЕО)

«Делфи» покинул одесский пляж. Танкер тянут в сторону Черноморска. Доставку в порт ожидают в течение нескольких часов.

Затонувший танкер «Делфи» успешно подняли спустя 293 дня после крушения. Долгожданная операция состоялась в среду около 6:30. Поднимали затонувший 21 ноября 2019 года танкер начали в конце августа 2020 года. Занимается процессом компания «Краншип», работы финансирует другая частная фирма — ООО «Бруклин-Киев».

Судно удалось поставить на ровный киль 26 августа, но потом операция застопорилась из-за огромной пробоины в борту, которую в последствии устранили, сообщает «Думская».

Подготовил Михаил Генчу