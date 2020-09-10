Шок! В Кишиневе объявился сексуальный маньяк-педофил

Сексуальный маньяк объявился в Кишиневе.

Как пишет в соцсетях житель столицы Александр Мендруляк, злоумышленник обычно примелькается на пересечении улиц Независимости (Индепенденций) и Христо Ботева – следит за малолетними девочками, подсаживается к ним, заводит разговоры. Автор поста заявил, что маньяк преследовал его дочь.

– Я в течение недели пытался его найти. Нашел, но он бегает быстро. Встретились на пересечении улиц Теилор и Индепенденций. У этой мрази какое-то парадоксальное чутье спиной. Он убежал. Случилось маленькое чудо – я пошел его догонять и встретил человека, который его знает. Он и указал дом, где живёт мразь. Дальше – дело техники. С дочерьми пошел в участок, дал его координаты, пояснил ситуацию. Его там, оказывается, знают, но никто его не арестует пока не будет доказательств преступления. Получается, нужно ждать, когда мразь изнасилует ребенка?! – написал Мендруляк.

Также он опубликовал адрес проживания данного субъекта.

– Вход не центральный, но с верхней стороны дома, квартира без номера, - сообщил Мендруляк, добавив, что через час после публикации его поста ему позвонили из полиции и попросили прийти и написать заявление.

Стоит отметить, когда мужчина подошел снимать подозрительного типа, тот бросился бежать, косвенно подтверждая свою вину.

Подготовил Михаил Генчу