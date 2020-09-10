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Тираспольская администрация винит Республику Молдова в росте количества заболевших коронавирусом в Приднестровье
10.09.2020

Тираспольская администрация винит Республику Молдова в росте количества заболевших коронавирусом в Приднестровье.

Согласно некой внутренней статистике, озвученной представителям ОБСЕ, около 80% жителей  левого берега Днестра, заразившихся COVID-19, контактировали с носителями вируса из Молдовы - и это в условиях запрета на въезд, выезд, свободную экономическую деятельность и т.д. (вспоминается бессмертное, что река Днестр в Молдове загрязнена и умирает, но река Днестр в Приднестровье чиста, прозрачна и отвечает всем требованиям).

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский даже пригрозил увеличить число карантинных постов на линии административного разделения, которые ни разу не работают (и уж тем более не ограничивают выезд заболевших с левого берега на правый), но отвечают  представлению тираспольской власти о прекрасном - создать искусственно проблему и торговаться за её решение.

Как много в этом от Влада Плахотнюка, надо признать. 

Впрочем, он же там недалеко от Тирасполя, ашей, Вадим Николаич?

@Telegram GK


 
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