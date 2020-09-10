Канду о правительстве Кику: Эти министры устали и давно хотят уйти

Председатель партии PRO MOLDOVA Андриан Канду считает необходимым выдвинуть вотум недоверия правительству. Заявление прозвучало на брифинге после обсуждения в парламенте закона и поправок в бюджет.

«Эти министры устали, они давно хотят уйти, но Додон не дает им этого сделать. Это правительство ежедневно принимает решения, направленные против общественности. Когда относишься с безразличием к стране и ее народу, поступаешь так, как это делает нынешнее правительство», - заявил Канду.

В то же время политик отметил, что у PRO MOLDOVA нет достаточного количества голосов, чтобы выдвинуть вотум недоверия и призвал оппозицию присоединиться.

«То, что происходит сейчас и произойдет завтра в парламенте – легкомыслие, с которым нынешние власти относятся к народной повестке, было бы уместно вернуться к обсуждению вотума недоверия с коллегами из парламентской оппозиции и приложить значительные усилия, чтобы избавиться от этой власти», - заключил Канду.

Премьер-министр Ион Кику пока не прокомментировал обвинения лидера партии PRO MOLDOVA Андриана Канду.