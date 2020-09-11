Кто всю жизнь кормит Отара Кушанашвили, ведущего «Спасите, я не умею готовить?»

Неужели в самом деле нашелся такой грузин, который не чувствует себя на кухне, как рыба в воде? Ведь все мы наслышаны о кулинарных талантах кавказских мужчин — среди них множество отличных поваров.

И если Отар действительно не в состоянии приготовить еду, то кто же его кормил всю жизнь и продолжает кормить до сих пор?

Как заботливая мама запретила Отару приближаться к кухне

Когда кулинарное шоу Кунашавили только начало выходить на канале «ТВ Центр», журналисты принялись одолевать его вопросами. Ведь и в студии готовил вовсе не Отар, а приглашенные звезды, а он только пытался научиться премудростям кулинарии. Зрителям должно было стать ясно: если уж какое-то блюдо получилось у Кушанашвили, то с его приготовлением справится каждый.

Сам Отар со смехом признавался: да, к кухне его лучше не подпускать. Именно так решила когда-то его мама: после того, как первые кулинарные опыты будущего шоумена едва не стоили здоровья домочадцам и гостям дома.

Поняв неспособность сына к стряпне, его уважаемая мама Нелли Гогохия проявила заботу о семье и обо всем человечестве, запретив Отару приближаться к кухне и посоветовав продолжать заниматься тем, что у него получалось лучше всего, а именно —

«Порции размером с дверь»

На вопрос о фирменном блюде мамы Отар всегда отвечает очень эмоционально, иногда на его глазах даже блестят слезы. По его словам, вообще грузинские женщины даже при скудном бюджете способны в любой момент приготовить «лукуллов пир» на целую Вселенную.

«И порции будут размером с дверь!» — добавляет Отар Шалвович.

Именно так обстояли дела и в Кутаиси, откуда он родом. Семья Отара жила довольно скромно. Прокормить и вырастить пятерых детей (по другим данным — девятерых!) — это вам не шутки! При этом доходы родителей были невелики: мама работала кастеляншей, а отец был трактористом.

Лобио — от мамы, хинкали — от папы

Однако, по признанию журналиста и шоумена, не было дня, когда они не наслаждались вкуснейшими блюдами, приготовленными мамой. Он и сегодня с ностальгией вспоминает божественное лобио и другие кушанья, подбирая для их описания самые возвышенные сравнения.

А вот папе, Шалве Кушанашвили, больше всего удавались хинкали. Отар Шалвович подчеркивает в интервью, что хинкали — блюдо по‑настоящему сакральное: если внутри окажется хоть на каплю больше сока, чем надо, то это будут уже не хинкали. И добавлял:

«Если бы при моем папе кто-то начал есть хинкали с мяса, а не с сока, папа уничтожил бы его за осквернение сакрального блюда».

Атмосфера дружной большой семьи запомнилась Отару Кушанашвили на всю жизнь. И сам он к своим 50 годам стал отцом восьмерых детей! Правда, от разных женщин. Так уж сложилось.

Как Кушанашвили пошел в подонки из-за голода

Отслужив в армии, общительный, эрудированный и эмоциональный парень отправился прямиком в Москву. Он понимал, что его призвание — журналистика, и уже имел опыт написания статей в грузинские газеты. Но столица встретила его неласково. Он мыл полы на вокзале, работал сторожем… И постоянно старался пробиться в журналистику.

Однажды Отар в свойственной ему эпатажной манере рассказал в интервью, как он попал в телешоу «Акулы пера»:

«Мне сказали — нужен подонок, ты готов? И я ответил: за деньги готов стать хоть мразью, очень хочется кушать».

К тому времени у Отара уже была семья и двое детей, которых надо было обеспечивать. Его проинструктировали, как себя нужно вести на передаче, и он блестяще справился с задачей: сидел в кадре нога на ногу и вел себя, по его словам, «как свинья». Это удивительно, но именно после того выпуска у него появились первые поклонницы!

Работа, скандалы, эпатаж…

Потом было много всего. Отар вел самые разные программы на ТВ и радио, писал авторские колонки для журналов, снимался в сериале, был членом жюри КВН…

Были и скандалы. Однажды его сильно избили, отомстив, как он сам считает, за оскорбление им Аллы Пугачевой. В другой раз Отару надолго запретили появляться на телевидении, — после его нецензурной брани в эфире. Потом он выбежал голым на футбольное поле во время матча, выражая свой протест, и был оштрафован на крупную сумму, даже осужден условно…

А еще — приглашенные на шоу «Спасите, я не умею готовить!» знаменитости, среди которых — Антон Макарский, Анна Ардова, Елена Проклова, Александр Носик… Кроме того, эпатажного грузина неустанно учат готовить и суперпрофессионалы, тоже участвующие в шоу: чемпион России по кондитерскому искусству Александр Селезнев, шеф-повар Григорий Мосин и многие другие.

А зрителям остается лишь внимательно следить за еженедельными воскресными выпусками шоу на канале «ТВ Центр» и повторять все за его участниками. Уж если какое-то блюдо удалось Отару Кушанашвили, будьте уверены: его обязательно сумеете приготовить и вы!