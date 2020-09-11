Молдавский лей обесценился по отношению к евро и доллару

К концу недели евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавской национальной валюте.

Согласно данным Национального банка Молдовы, в пятницу, 11 сентября, и выходные единая европейская валюта станет дороже по отношению к молдавскому лею на 14 бан. Таким образом, курс евро составит 19,6890 леев. Доллар США поднимется в цене на 0,5 бана, и будет стоить 16,6313 леев.

На три бана подорожает румынский лей – он будет стоить 4,05 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2212 леев, а украинской гривны – 0,5973 леев.

Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1873.