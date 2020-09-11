В августе в Молдове отмечено снижение потребительских цен

Согласно данным официальной статистики, годовая инфляция в последний месяц лета не преодолела планку в четыре процента.

Цены в августе в среднем уменьшились на 0,78% против июльской дефляции в 0,23%. Таким образом, кумулятивный уровень инфляции с начала года достиг 0,05%, а годовой – 3,45%, выйдя, тем самым, за границы целевого коридора Нацбанка в 5%+/-1,5%.

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), дефляции способствовало сезонное снижение цен на продукты питания – за месяц они подешевели в среднем на 1,13%.

Заметнее всего в августе уменьшились цены на овощи и фрукты: картофель подешевел на 12%, баклажаны – на 16%, свекла – на 13%, чеснок – на 10,5%, болгарский перец – на 10%, помидоры – на 6%. В то же время, выросли цены на огурцы – на 2,6%, куриные яйца – на 2,4%, подсолнечное масло – на 1,5%, цельное молоко и сыр – по 0,6%, мясо, мясные полуфабрикаты и консервы – на 0,5%.

В августе наблюдалось также снижение цен на непродовольственные товары (-0,3%) и услуги (-0,94%). Из непродовольственных товаров наиболее подешевели обувь – 1,07% и текстиль – 0,96%. А из услуг – электроэнергия (6,55%), турпутевки за рубеж (2,8%) и жилищно-коммунальные услуги (2,5%).

По данным ведомства, в августе 2020 года годовая инфляция (за последние 12 месяцев) составила 3,45%. В течение этого периода цены на продукты питания выросли почти на 8%.

Некоторое повышение цен произошло на медикаменты, медицинские приборы, телефоны, письменные принадлежности, настенные часы, предметы санитарии и гигиены, игрушки стройматериалы – до 2%.

Подготовил Михаил Генчу