Усатый: Если я выйду во второй тур...

"В предстоящей выборной президентской кампании Игорь Додон будет действовать только против двух конкурентов - председателя "Партии действия и солидарности" (PAS) Майи Санду и меня, как лидера "Нашей партии" (НП), - считает Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отметил в он-лайн общении со сторонниками в facebook в четверг, что Додон готовит "очень грязную выборную кампанию".

"Будут сочинять про нас небылицы. Но если я выйду во второй круг, то от Додона мало что останется. Не будет даже фарша. Ему было бы проще с Санду. Майя Григорьевна - честный человек. У нее несколько другие взгляды, чем у меня, как бороться с коррупцией в Молдове. Но, если я буду во втором туре, то Додону расскажу о нем многое. И мало не покажется", - пригрозил лидер НП.

По его словам, в надежде стать президентом во второй раз Додон нанял не только журналистов из медиа-холдинга беглого олигарха Влада Плахотнюка, но и "троллей и советников по пиартехнологиям".

"Он работает по методичкам Плахотнюка. Вовсе не Владимир Воронин был его учителем, как когда-то заявлял Додон, а Плахотнюк. И его команда сейчас обслуживает твои интересы", - считает политик, заявив, что "Додон платит некоторым телеканалам, чтобы они не приглашали в эфир определенных людей".

Усатый обвинил Плахотнюка и Додона в краже одного из пунктов программы НП, что Молдова должна быть "мостом между Востоком и Западом".

"Но Додон за четыре года так ничего и не сделал в этом направлении. И снова в этой кампании готовятся разделить граждан на русских и румын, по геополитическому принципу. Хотя я считаю, что мы все - одна большая семья. НП будет вести честную кампанию - без "тушенки" и подкупа", - пообещал он.

Усатый не думает, что Додон готов потратить 2 млн. евро на подвоз избирателей из Приднестровья, чтобы за деньги они проголосовали за него: "Майя Григорьевна, этого не будет. У него просто нет денег. Он успел за это время кинуть и компанию "Шериф", и Вадима Красносельского. Он хотел договориться об этом в Москве, но те отказали, а в Приднестровье его послали...

Так что не будет подвоза. Еще одна проблема - невозможность использовать в кампании символ ПСРМ - звезду. Как независимый кандидат он не может это делать по закону. Но я могу предложить ему очень узнаваемое в связи с ним изображение - кулек. Пусть разместит в бюллетене, и его точно ни с кем не перепутают".