Правая оппозиция раскритиковала политику регистрации нейтральных номеров

Правая парламентская оппозиция раскритиковала политику по регистрации нейтральных номеров. Как передает "ИНОФТАГ", вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник представляла проект поправок к закону о регистрации некоторых транспортных средств, и продление до сентября 2022 г. регистрации нейтральных номеров для транспорта с левого берега Днестра.

По ее словам, цель этой меры - "обеспечить доступ к международному движению жителей левобережья", где 320 тыс.человек являются гражданами РМ.

Депутат "Платформы DA" Игорь Мунтяну отметил, что регистрация нейтральных номеров "не возвращает жителей левого берега в законное поле, потому что они не платят налоги, в том числе дорожные сборы, и не представляют собой граждан с теми же правами и обязанностями", что живут на правом берегу.

Депутат PAS Оазу Нантой отметил, что из общего числа "37 тыс. сограждан с левого берега были за деньги перевезены для участия в фальсификации парламентских выборов" в 2019 г.

Он поставил под сомнение политику с регистрацией нейтральных номеров.

"Что значат наши уступки, и какое они имеют отношение к реинтеграции РМ? Я этого не понимаю", - сказал депутат.

Депутат Василе Нэстасе сказал, что практику с регистрацией нейтральных номеров необходимо прекращать".

"У нас есть государственные символы. Если кто-то из жителей восточных районов РМ хочет поехать за рубеж, он может это сделать только под официальными символами РМ", - сказал он.

Депутат ДПМ Павел Филип сказал, что "возмущен лицемерием" депутатов, напомнив, что внедрение данной меры "было приветственно воспринято в Брюсселе".

"Нельзя мыслить так ограниченно. Это авторитарная логика. И пытаться расквитаться с гражданами, которые проживают в регионе, только потому, что не нравится Красносельский или кто-либо еще. Людям должна быть предоставлена возможность свободного передвижения", - сказал он.