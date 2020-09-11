Высокое давление и диабет влияют на работу мозга, - ученые

Известно, что высокое кровяное давление и диабет негативно сказываются на организме человека.

Однако новое исследование британских ученых доказало, что эти недуги тонко воздействуют на мозг, и последствия этого явления можно наблюдать уже в среднем возрасте. Как отмечает невролог Оксфордского университета Мишель Велдсман, высокое давление и диабет второй степени сказываются на скорости мышления и на памяти, значительно ухудшая их. Причем такие последствия проявляются даже в среднем возрасте.

В ходе исследования ученые обработали данные 22 000 добровольцев биобанка Великобритании. Они обнаружили значительные структурные изменения в белом и сером веществе мозга людей, которым диагностировали диабет и высокое давление. Специалисты утверждают, что такие пациенты хуже справлялись с когнитивными тестами. Во время этих тестов измерялась их скорость мышления и кратковременная память.

Мозг – это некая сеть, которая соединяет различные области в единой координации действий и мышления, и они взаимодействуют благодаря путям белого вещества. Но на объем мозга в лобно-теменной сети, как и на белое вещество в целом, влияют факторы риска, формируемые кровоснабжением мозга. Данные участников в возрасте от 44 до 70 лет, у которых давление было выше нормы, показали более низкие когнитивные функции. Это влияние снижается после 70 лет.

Зато у 5% участников, у которых имелся диабет второй степени, управляющая функция мозга оказалась еще более низкой.

Ученые заметили, что эти изменения происходят постепенно и в обыденной жизни практически незаметны. Но если их вовремя обнаружить, то можно назначить лечение, которое предотвратит дальнейшие негативные последствия.

Подготовил Михаил Генчу