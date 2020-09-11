В ЕС ждут от нового Молдавского президента расширения сотрудничества с Евросоюзом и углубления взаимодействия с НАТО

Министр иностранных дел и европейской интеграции О.Цуля с официальным визитом посетил Брюссель. В ходе визита он провел ряд встреч с европейскими чиновниками и руководством НАТО.

Обращает на себя внимание повестка дня встреч. Фактически все договоренности серьезно противоречат позиции президента И.Додона.

Так в ходе встречи с председателем комитета по внешней политике Европейского парламента был обсужден процесс ускорения реализации соглашения об ассоциации с ЕС, приоритеты сотрудничества в рамках Восточного партнерства, а также углубление и расширение этого сотрудничества.

По словам О.Цули Молдова готова начать переговоры по новой повестке дня ассоциации с ЕС на ближайшие годы. Он подчеркнул, что молдавские власти хотят «амбициозной и конкретной повестки дня с Евросоюзом, которая принесет долгосрочные результаты на благо граждан страны». Это же касается участия республики в программе «Восточное партнерство».

Так же состоялась его встреча с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения партнерства Молдовы с Североатлантическим альянсом. Стороны договорились продолжить реализацию практических программ в согласованных областях. В частности, обсуждался вопрос утверждению нового Индивидуального плана партнерских действий с НАТО (IPAP), реализацию Пакета помощи НАТО для укрепления потенциала Республики Молдова в области обороны и безопасности, реализация проектов в рамках Программы «Наука во имя мира и безопасности», сотрудничество в борьба с новыми угрозами безопасности, в том числе с российской информационной угрозой, продвижение деятельности в области публичной дипломатии и стратегических коммуникаций.

Складывается впечатление что члены правительства работают по своей программе отличной от президента. И темы, обсуждаемые министром иностранных дел Молдовы, явно противоречат многим тезисам, провозглашаемым президентом.

Возможно он готовит программу для нового президента?

Впрочем, не зря же П.Филип комментируя отказ ДПМ от выдвижения кандидатуры на пост президента заявил, что «президент не может увеличивать заработную плату, пенсии, не может создавать рабочие места, не может привлечь инвестиции и возродить экономику страны. Это делает правительство.

Президент несет ответственность за награды и может указать направление внешней политики». То есть президент Молдове как бы и не нужен…