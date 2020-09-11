Евгений Бойко. О Metaphoria, мурале и Aheel-e

Интервью с Евгением Бойко, генеральным директором Publicis Moldova, рубрика Business Influencers при поддержке Land Rover

Женя, привет. Это наша первая встреча после карантина. По-моему, это впервые за несколько лет мы пропустили почти полгода общения. Что нового? Какие новости?

Давай не буду за полгода, давай самые новые новости…

Согласен.

Мы провели второй фестиваль электронной музыки Metaphoria. Второй онлайн фестиваль. Думаю, что мы здорово добавили в опыте, как организаторы. Второй стрим уже посмотрело больше 100 000 человек на YouTube и Facebook. Это больше чем в 10 раз превышает первый стрим, и просмотры продолжаются.

Из нас двоих, любитель электронной музыки – ты. Я стрим пока не смотрел. Но мне зато интересна кухня, как организуется онлайн фестиваль. Уверен, что вы не просто крутите музыку на фоне фотографии диджея.

Для фестиваля создается виртуальный мир. Сцена, освещение, декорации. Кто-то даже в комментах к стриму написал: «Где это вы играете? У вас так прикольно, хотим приехать к вам…»

A DJ-ев вы снимаете на хромакее?

Да. Второй стрим был 4-х часовый. Первые два часа выступали диджеи из Молдовы, вторые два – Andrew Rayel. Хотя, тогда правильнее было бы сказать, что все диджеи были из Молдовы. Andrew, как раз, сейчас в Кишиневе.

А кто делал сцену и декорации? Или можно купить в интернете, как софт?

Все, кроме света на сцене сделала наша команда. Только со светом нам помогли. Отличная команда, кстати, из Молдовы – Ivasart. В общем, я доволен вторым стримом. И, судя по аналитике просмотров, наш фестиваль уже заметили и за пределами Молдовы.

Просмотр бесплатный?

В мире есть попытки сделать такие ивенты платными, но нам помогает то, что Orange поддержал нас в организации. Так что ты можешь и сейчас посмотреть стрим бесплатно. Кстати, можешь дать здесь и ссылку…

Даю. Какие еще новости?

4000 квадратных метра мурала под мостом на Телецентре вот-вот будут закончены…

Новое граффити под мостом я видел недавно, когда выезжал из города. Эээ, стыдно, но я не знаю слова «мурал»…

Мурал, кстати, относится не к граффити, а к монументальной живописи. Это когда художник, как единое целое, расписывает большие архитектурные сооружения. 4000 метров – это уже не граффити…

Я слышал, что все делает один художник?

Да. Дима Потапов просто невероятный художник, его работоспособность просто поражает. Но он не один. С ним работает группа помощников и волонтеров. Когда проект начинался, мы сделали регистрацию волонтеров. Зарегистрировалось 40 человек. Приходит, правда, меньше, но их помощь очень ощутима. А еще очень помогает отношение тех, кто видит работу. Как говорит Дима, иногда самая сложная часть работы – это поворачиваться и махать водителям, которые поддерживают его работу гудками. Иногда это и сотня машин в день. А иногда, вместо гудков, водители привозят ребятам воду, а один раз кто-то взял и просто привез арбузы.

Кстати, а какова uber идея проекта? Я узнал уже привычный образ «древо жизни», но, наверное, в идею заложено что-то еще?

Древо жизни переплетается с флорой и фауной Молдовы, которая занесена в «Красную книгу». Да, 2020 год стал годом «открытия» Молдовы. Но мы хотели напомнить своим концептом, что вместе с «открывать» нужно научиться и беречь то, что мы не всегда даже замечаем.

Когда проект будет закончен?

Скоро, работы уже на завершающем этапе. Думаю, открытие получится впечатляющим. Мэрия поддерживает проект. Что важно –у мурала будет и ночное освещение, так что и ночью проект не будет уходить в тень.

Это были новости бизнеса. А у тебя самого какие новости?

Я сам присоединился как консультант к проекту Дмитрия Волошина - Aheel. Моя зона – помощь в выработке стратегии маркетинга и коммуникаций. Проект очень интересный, да ты о нем только что, на днях, и сам написал. Кроме того, что сам продукт с большими перспективами – Диме снова удалось найти интересную незанятую нишу, но и наблюдать за его работой, как он «разгоняет» и «пушит» команду – одно удовольствие и просто заряд энергии в это кризисное время.

Ты как спасаешься от «невыездного» состояния?

Вот собрал себе серьезный «аппарат» и пишу музыку. Сочинять – это ведь тоже вид путешествия.

Павел ЗИНГАН