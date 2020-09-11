Сделал аварию? Разбил машину? Не переживай, мы тебе подарим новую...

Администрация президента Молдовы Игоря Додона выступила с опровержением публикаций в СМИ, согласно которым мажор Никита Додон, который попал на видео, когда нарушал скоростной режим и осуществлял другие противозаконные действия, не является племянником главы государства, как сообщил ряд молдавских СМИ.

Виновные должны быть наказаны. Все должны быть равны перед законом, — подчеркнули в пресс-службе президента.

На этом дело и закончилось. Никиту немного пожурили и подарили другую машину...