Сделал аварию? Разбил машину? Не переживай, мы тебе подарим новую...

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Общество
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11.09.2020

Администрация президента Молдовы Игоря Додона выступила с опровержением публикаций в СМИ, согласно которым мажор Никита Додон, который попал на видео, когда нарушал скоростной режим и осуществлял другие противозаконные действия, не является племянником главы государства, как сообщил ряд молдавских СМИ.

Виновные должны быть наказаны. Все должны быть равны перед законом, — подчеркнули в пресс-службе президента.

На этом дело и закончилось. Никиту немного пожурили и подарили другую машину...