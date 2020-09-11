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Общество
Продлен срок получения нейтральных автомобильных номеров для Приднестровья
11.09.2020

До 1 сентября 2022 года продлен срок получения нейтральный автомобильных номеров для Приднестровья. Эти номера позволяют водителям из Приднестровья перемещаться за рубежом. Законопроект принял в первом чтении парламент.

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник сообщила в ходе заседания парламента, что с момента внедрения данного механизма водителям из Приднестровья было выдано более четырёх тысяч нейтральных номерных знаков.

За минувшие два года из Республики Молдова выехали около 1,5 тысяч автомобилей с нейтральными номерами, которые совершили около 47 тысяч пересечений границ с Румынией и с Украиной, в направлении как въезда, так и выезда из страны.

Подготовил Михаил Генчу


 
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