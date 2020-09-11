Весь вечер на политической арене Молдовы: Почему "Кодекс президента" Майи Санду - анекдот

Политологи продолжают анализировать предвыборную агитку лидера ПАС.

И все-таки "Кодекс президента" Майи Санду - анекдот.

1) Читаем пункт первый. «Быть честным. Не воровать. Сурово бить по рукам тех, кто ворует».

Видимо, Санду имеет в виду саму себя и ее голосование за концессию аэропорта, выделение 5.4 млрд трем банкам, встречи с Ротшильдом, закупки видеокамер для Бакалавра.

2) Пункт второй нельзя прочесть без слёз: «Работать на благо народа. Никто не должен жить в бедности и страхе».

Сразу после назначения Санду на должность премьера (8.06.2019 г.) её правительство увеличило налоги для граждан, удвоило НДС для сферы HoReCa (с 10% до 20%), при ней подорожало электричество на 5,58% для жителей центра и на 15% – для северных районов.

Санду приняла условие МВФ о необходимости увеличения тарифов на природный газ для конечных потребителей.

Санду отменила все льготы для людей: подарочные наборы для новорождённых, талоны на обед, возможность для сельчан проходить бесплатный медицинский контроль в рамках госпрограммы Un doctor pentru tine...

3) Пункт третий – из той же серии: «Любить и уважать всех жителей страны вне зависимости от национальности, языка, религии, возраста или идеологии».

21 августа 2019 г. правительство М. Санду приняло постановление, объявив День освобождения Молдовы от фашистской оккупации траурной датой.

То есть она предложила всей стране скорбеть по поводу освобождения Молдовы от фашистов!

Стоит ли напоминать, что она в 2014 году разработала Кодекс об образовании, исключив русский язык из школ в качестве обязательного предмета.

А помните, как она критиковала ПСРМ за ремонт мемориала «Вечность»? А может, вы забыли, как её депутаты заблокировали закон о переводе инструкций для лекарств на русский язык?

4) Пункт четвёртый. «Говорить правду, не обманывать граждан». Тут комментарии излишни.

5) Пятый пункт звучит как злая шутка: «Обеспечить справедливость. Освободить госинституты и поставить их на службу народу».

Сразу после вступления М. Санду в должность премьер-министра было закрыто уголовное дело, заведённое на супруга одного из министров её кабмина – О. Стамате. Уж ей-то она справедливость обеспечила! Потом справедливости добились Шолтояну, Филат и т. д.

Так что, дадим ей еще один шанс? Ведь еще столько школ, больниц, предприятий! Куча "недооптимизированных" врачей, учителей, бюджетников!

Что скажете?

Богдан ЦЫРДЯ