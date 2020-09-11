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Политика
"Вы что там с ума посходили, что ли?" Найдите срочно губозакатку!
11.09.2020

900 евро за минуту предвыборной рекламы президентской кампании в Молдове запрашивает телеканал  «Moldova-1».

Учитывая, что М1 и в лучшие-то времена никто не смотрел, то сейчас и подавно, то это просто верх наглости. И не надо говорить, что селяне смотрят телевизор - селяне давно в интернете, в том числе благодаря родственникам за пределами страны.

3000 евро за минуту рекламы просит телеканал "Prime-TV" .

Ну, а "Prime-TV" вообще в каком-то параллельном мире живет. В том еще, где Плахотнюк в Молдове. Хорошо хоть артель потомственных политологов андриевских разогнали.

"Вы что там с ума посходили, что ли?" (с)

@Telegram KP


 
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