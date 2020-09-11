Влад Филат о Илане Шоре: он — подлец, который обездолил многие жизни и семьи в Молдове

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Кражу миллиарда когда-то повесили на бывшего главу кабмина. Свое мнение об Илане Шоре экс-премьер озвучил во время передачи на одном из телеканалов республики.
- Шор не был главным свидетелем. Он — подлец, который обездолил многие жизни и семьи в Молдове, — заявил Филат в ходе телепередачи.
При этом, он подчеркнул, что ему незачем общаться с таким человеком. По этой причине бывший премьер ни разу не разговаривал с Иланом Шором после своего освобождения.
Он пояснил, что не горит желанием отомстить, а всего лишь хочет законной справедливости по своему делу.
- Когда мы получим право на повторное судебное рассмотрение, я буду настаивать на его публичности, чтобы каждый гражданин при желании мог увидеть, на каком основании я был осужден и как на меня повесили кражу миллиарда и другие дела, — утверждает Влад Филат.
Напомним, что в свое время Влада Филата осудили после того, как Илан Шор дал показания против него и назвал экс-премьера главным виновником в краже миллиарда из бансковской системы Молдовы.
Илан Шор настаивал на том, что передал Филату в общей сложности 250 млн долларов в разной форме в обмен на различные услуги, передает slovo.md.
Автор: Михаил Генчу
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