Выигрывать выборы надо за счет прироста сторонников, а не запугивания и оправданий

Литва вчера признала Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Беларуси, хоть и не назвала её президентом, а лишь "избранным белорусским лидером", но осадочек имеется.

Для Молдовы, которая тоже вступает в президентскую гонку ситуация, если вдруг будут электоральные осложнения, сложнее - если Румыния признает кого-то "избранным молдавским лидером" (хотя, идеологически правильнее с бухарестской точки зрения, конечно, бессарабским), то кому-то, занимающему здание администрации президента, мало не покажется.

С другой стороны, конечно, наблюдать за выборами будут жёстко и без каких-то явных и жирных проколов повторить белорусский финт в Молдове вряд ли удастся.

Попытки правых понагнетать, дескать, у нас из надежных источников есть информация, что выборы будут сфальсифицированы, но мы не скажем что это за источники и что за схемы фальсификации - это курам на смех. Это со старта кампании, которая еще неизвестно чем закончится и как сложатся симпатии, начинают готовить оправдание поражения.

Фактологическая сторона вопроса крутится вокруг 2 миллионов евро, которые якобы Игорь Додон готов потратить на фальсификации и наплыва приднестровских избирателей. Тему жителей Приднестровья, участвующих в выборах (а сегодня из региона невозможно свободно выехать на молдавский берег Днестра, на минуточку), мы уже разбирали (https://t.me/romania_ru/16988) и на пальцах показывали, что это фактор, который не имеет влияния. Но даже предположим, что у правых своя правда - итак, 2 миллиона евро по 20 евро на нос за участие и правильное голосование это 100 тысяч человек.

Майя Санду и Андрей Нэстасе, как бывшие министры просвещения и внутренних дел, могут сесть, потужиться и посчитать, сколько надо автобусов, чтобы перевезти 100 тысяч человек. Представьте, что везете 100 тысяч учеников в окружные школы или 100 тысяч сотрудников МВД (хотя столько нет, хотя, каждый "фулджеровец" за троих вполне катит).

Выигрывать выборы надо за счет прироста сторонников, а не запугивания и оправданий. Но до правых эта, казалось бы, простая истина, никак не доходит.

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