Главная Партия социалистов остается лидером доверия граждан Молдовы В опросе приняли участие 1 177 человек. Если бы в ближайшие выходные состоялись выборы в парламент Молдовы, ПСРМ стала бы безоговорочным лидером. Об этом стало известно после проведенного опроса общественного мнения среди граждан, проживающих по всей территории Молдовы. Голоса избирателей распределились бы следующим образом: ПСРМ - 37,1%, ПДС - 26,3%, ШОР - 10,3%, «Наша партия» 9,8%. Остальные политформирования не сумели бы пройти избирательный порог. Таким образом, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, парламент Молдовы выглядел бы следующим образом: ПСРМ - 45 мандатов, ПДС - 32 мандата, ШОР - 12 мандатов, «Наша партия» - 12 мандатов. Опрос проводился с учстием 1 177 граждан, проживающих в 77 населенных пунктах Молдовы с 20 августа по 3 сентября. Погрешность составляет +/- 3%. Автор: Михаил Генчу

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