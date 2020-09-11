Партия социалистов остается лидером доверия граждан Молдовы

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В опросе приняли участие 1 177 человек.
Если бы в ближайшие выходные состоялись выборы в парламент Молдовы, ПСРМ стала бы безоговорочным лидером.
Об этом стало известно после проведенного опроса общественного мнения среди граждан, проживающих по всей территории Молдовы.
Голоса избирателей распределились бы следующим образом:
ПСРМ - 37,1%,
ПДС - 26,3%,
ШОР - 10,3%,
«Наша партия» 9,8%.
Остальные политформирования не сумели бы пройти избирательный порог.
Таким образом, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, парламент Молдовы выглядел бы следующим образом:
ПСРМ - 45 мандатов,
ПДС - 32 мандата,
ШОР - 12 мандатов,
«Наша партия» - 12 мандатов.
Опрос проводился с учстием 1 177 граждан, проживающих в 77 населенных пунктах Молдовы с 20 августа по 3 сентября.
Погрешность составляет +/- 3%.
Автор: Михаил Генчу
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