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Партия социалистов остается лидером доверия граждан Молдовы
11.09.2020

В опросе приняли участие 1 177 человек.

Если бы в ближайшие выходные состоялись выборы в парламент Молдовы, ПСРМ стала бы безоговорочным лидером.

Об этом стало известно после проведенного опроса общественного мнения среди граждан, проживающих по всей территории Молдовы.

Голоса избирателей распределились бы следующим образом:

ПСРМ - 37,1%,

ПДС - 26,3%,

ШОР - 10,3%,

«Наша партия» 9,8%.

Остальные политформирования не сумели бы пройти избирательный порог.

Таким образом, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, парламент Молдовы выглядел бы следующим образом:

ПСРМ - 45 мандатов,

ПДС - 32 мандата,

ШОР - 12 мандатов,

«Наша партия» - 12 мандатов.

Опрос проводился с учстием 1 177 граждан, проживающих в 77 населенных пунктах Молдовы с 20 августа по 3 сентября.

Погрешность составляет +/- 3%.

Автор: Михаил Генчу


 
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