Госбюджет-2020 меняется - на носу второе чтение в парламенте

Парламент утвердил в первом чтении проект изменения госбюджета-2020. Было рассмотрено 46 поправок к бюджету, 38 из которых были отклонены правительством. Бюджетный дефицит власти оценили в 16 миллиардов леев.

Кабмин не поддержал поправку, которая касается сокращения ассигнований на развитие дорог с их направлением в Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды. По данным правительства, этот фонд уже пополнился 200 миллионами леев из Государственного интервенционного фонда.

– Мы не можем принять дополнительные расходы, потому что этот проект тоже согласован с Международным валютным фондом, но это тоже невозможно. В контексте желания некоторых лоббистов отрезать дороги и поддержать какие-то отрасли экономики, на которые в этом году мы и так выделили более 1,5 миллиардов леев.

Я думаю, что позиция ясна. Мы уже сняли с дорог 200 миллионов и отдали в сельское хозяйство. Большего сделать нельзя, потому что контракты заключены, работы ведутся, а сокращение бюджета на дороги означало бы долги, – отметил премьер-министр Ион Кику, которого цитирует портал cenzura.md.

На пятницу назначено второе чтение законопроекта об изменении бюджета.

Подготовил Михаил Генчу