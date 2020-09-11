В Молдове выявлено 479 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 11 сентября, за последние 24 часа подтвердились 479 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 50 – в Приднестровье. Было обработано 2465 тестов: 2203 – первичных, 262 – повторных. Общее число инфицированных достигло 42 183 человек, активных – 10 632 случая.

Один случай был импортирован из Румынии, остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных в Кишиневе – 194 человека.

Из числа заболевших 19 – медицинские работники: один врач, 15 медсестер и три сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 557 пациентов, в том числе 32 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1315 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 505 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 30 437 человек. Жертвами COVID-19 стали 1113 пациентов, из которых 31 – медицинские работники.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу