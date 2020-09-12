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Усатого объявили в международный розыск в обход центрального офиса Интерпола
12.09.2020

Председатель политического формирования „Наша партия” Ренато Усатый был объявлен в международный розыск без уведомления центрального офиса Международной организации криминальной полиции (Интерпол) в Лионе. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в пятницу, 11 сентября, - передает IPN.

По его словам, представители российских силовых структур по заказу Игоря Додона неправомерно занесли его имя в базу международного поиска, неформально используя эту структуру в политических целях. „Представители российских силовых структур без согласования с лионской штаб-квартирой Интерпола и с Генеральным секретариатом внесли в базу данных ордер на арест, который юристы называют „Diffusion”.

Что это значит? Обычно, когда есть какой-то открытый процесс и есть доказательная база, любая страна, которая преследует того или иного человека, обращается в центральный офис Интерпола в Лионе и просит о применении „red notice”,  что кто-то называет „красным углом” или просто арестом. Это все делается через Интерпол, проверяются документы, потом Интерпол принимает решение”, - пояснил Ренато Усатый.

Он назвал эту меру неправомерной, незаконной и объявил, что его лондонские адвокаты принимают меры, чтобы официально уведомить Генеральный секретариат Интерпола в Лионе и запросить его об удалении розыска. Ренато Усатый также заявил, что происходящее является „отчаянной попыткой Додона и его московских партнеров ударить его в преддверии избирательной кампании”.

„Я очень сожалею о том, что незаконное использование „Diffusion” в обход уведомления штаб-квартиры Интерпола в Лионе выставляет Россию в крайне неприглядном свете. Я сказал и повторяю:. „У меня нет претензий к России, как к стране”, - добавил Ренато Усатый.

„Наша партия” в пресс-релизе напоминает, что ранее Интерпол отказался объявить Ренато Усатого в международный розыск, расценив его преследование как политически мотивированное.


 
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