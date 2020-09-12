Как Евросоюз помогает Молдове преодолеть последствия пандемии

Пандемия COVID-19 вошла в число основных угроз безопасности Молдовы. Она оставила без работы 11 тысяч жителей страны. И это только официальные данные. Ведь в результате распространения нового коронавируса закрылись целые отрасли – выставочная, клубная… Многие сферы работают в половину, а то и в треть силы. Большинство работников сокративших деятельность или простаивающих предприятий просто не пошли регистрироваться в агентства занятости. Так что на самом деле цифры безработицы, вызванной нашествием нового коронавируса, гораздо выше. Экономисты-аналитики считают, что она увеличилась за последние полгода на 40-50%.

Показатели негативных эффектов пандемии на экономику правительство обещало представить ближе к концу года, но уже сейчас понятно – оптимизма они не прибавят. Плана антикризисных мероприятий у кабмина тоже пока не появилось. Есть отдельные, спорадические решения, но с последовательным планом действий по снижению эффектов пандемии на молдавскую экономику в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период это ничего общего не имеет.

Что будет с Молдовой дальше? Этот вопрос, пожалуй, ставят перед собой только внешние партнеры нашей страны. Европейский союз даже заложил отдельные средства на то, чтобы помочь республике подготовиться к постпандемическому периоду. 87 млн евро. И это без учета тех денег, которые уже поступают и еще придут в нашу страну по линии макрофинансовой помощи ЕС. А тут наберется 100 млн евро. Всего выходит 187 млн.

Но это для будущего, а ведь есть еще настоящее.

Задачу помочь Молдове взять санитарный кризис под контроль Евросоюз поставил, как только COVID-19 добрался до республики. Меры срочной помощи готовили не только для нашей страны, а для всех государств Восточного партнерства. Пакетный подход – стиль работы Евросоюза. И эти действия тоже были частью обширной инициативы ЕС „Солидарность ради здоровья”.

Поддержку соседей Евросоюз продумывал совместно со Всемирной организацией здравоохранения и структурами ООН. Они совершали закупки и поставки средств индивидуальной защиты, медицинского снаряжения, расходных материалов и оборудования, ЕС выделял финансирование.

Всего для срочной помощи странам Восточного партнерства Евросоюз предоставил 144 млн евро: 30 млн – для приобретения медицинских материалов и оборудования, 11 млн – на поддержку неправительственных организаций, которые помогают детям, старикам, людям с ограниченными возможностями и другим уязвимым слоям населения, 100 млн – для поддержки средних и малых предприятий.

В Молдову первая партия помощи по этой линии пришла 14 июля – 1,5 млн единиц медицинского снаряжения для лечебных учреждений разного уровня. Вторая – в начале августа, ее распределили среди медицинских учреждений Приднестровья. ЕС внимательно следит, чтобы помощь получали все молдавские регионы. Третья партия поступила совсем недавно – 4 сентября.

Помочь обязательно нужно всем

Надежная социальная поддержка – одна из сильных сторон Евросоюза. В рамках срочной помощи Молдове по борьбе с новым коронавирусом это тоже чувствуется. Средства индивидуальной защиты и медицинское снаряжение получают от ЕС центры временного размещения, учреждения для людей с ограниченными возможностями, школы для детей, нуждающихся в особенном подходе. Те самые учреждения, на которые у государства внимания не хватает и лучшие времена, не то, что в кризисные.

ЕС старается охватить помощью всех и эту задачу ему помогают решить неправительственные организации. Например, благодаря грантам Евросоюза ни на день не прекращал работу бельцкий центр медицинской помощи на дому Casmed или общественная ассоциация „Позитивная инициатива”, которая поддерживает людей, страдающих ВИЧ.

Подумали и о тех, кто не выдерживает психологической нагрузки, созданной санитарным кризисом. 155 тысяч евро было направлено на борьбу с домашним насилием в 70 населенных пунктах.

Незабытые предприниматели

Помогать малым и средним предпринимателям преодолеть последствия кризиса и адаптироваться к работе в новой реальности Евросоюз начал практически сразу. Уже в начале лета был объявлен конкурс грантов в рамках проекта „Продвижение экспортных возможностей на двух берегах Днестра”. Чуть позже началась безвозмездная поддержка предпринимателей в сельских регионах – через национальную сеть LEADER.

И конечно же, была организована серия мастер-классов о том, как перестроить работу в новых условиях, наладить поставки, сохранить экспортные возможности и выйти на новые рынки. Судить о важности такой помощи для молдавских предпринимателей можно по числу участников мастер-классов – их было более 500.

А в конце июля начала действовать дополнительная кредитная линия EU4Business-ЕБРР – на сумму 5 млн евро. „Экономический успех Молдовы во многом зависит от успехов малых и средних предприятий. Однако доступ к финансовым средствам остается главным препятствием для их развития, особенно в сложные времена”, - отметил тогда посол ЕС в Молдове Петер Михалко. Он выразил надежду, что дополнительная возможность получить через один из инструментов ЕС кредиты, субсидии и техническую помощь поможет снизить последствия санитарного кризиса для сектора МСП.

Теперь о тех самых 187 млн евро для будущего. Они предназначены исключительно для Молдовы и не входят в групповые пакеты.

Как пояснил недавно в одном из интервью Петер Михалко, пакет помощи в 87 млн состоит из двух частей. Первая включает средства, перенаправленные на борьбу с последствиями COVID-19 из других проектов Евросоюза в Молдове. Когда пандемия настигла нашу страну, в стадии осуществления находилось 105 проектов ЕС. Так что вес этой компоненты довольно существенен.

Вторая часть предназначена исключительно для поддержки малых и средних предприятий. По словам главы Делегации ЕС, партнеры ЕС в Молдове уже занимаются оценкой эффектов пандемии для этого сектора экономики и выясняют его болевые точки и потребности, чтобы использовать средства европейской помощи с максимальной выгодой для молдавских предпринимателей.

100 млн евро – это макрофинансовая помощь. Та, которую получит правительство Молдовы в рамках программы срочной поддержки в связи с пандемией COVID-19. Половина этой суммы поступит в Молдову без каких-либо условий, остальное - только если государство продолжит эффективное внедрение реформ, оговоренных в Соглашении об ассоциации. „Эти реформы необходимы в любом случае, так как Молдова должна быть готова к постпандемической ситуации. Реформы не могут останавливаться”, - подчеркнул Петер Михалко.

Потому что партнеры и соседи

Евросоюз неотступно был рядом с Молдовой с первого дня санитарного кризиса. Весной помощь приходила напрямую от стран-членов Евросоюза. Они присылали средства защиты для медработников, пограничных полицейских, таможенников, хотя сами тогда держали первый и самый сильных удар пандемии.

Помогали также работающие в Молдове компании с европейским капиталом и банки. Они закупали маски, перчатки, защитные костюмы, дезинфектанты, обеспечивали врачей бесплатным интернетом и связью, продуктами питания и бензином. Только Ассоциация европейского бизнеса собрала 25 млн леев для поддержки медучреждений.

Подсчитать точную сумму помощи, полученной за последние полгода от Евросоюза, почти невозможно, так много каналов, по которым она поступала. Но так ли важна цифра, когда речь идет о миссии. ЕС помогал не просто спастись от беды, он старался сохранить потенциал развития нашей страны. Как ни парадоксально звучит, но Евросоюз верит в Молдову больше, чем многие ее жители, в том числе политики, поэтому инвестирует в ее будущее.

Наталья Узун, IPN