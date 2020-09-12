Премьер-министр: „Этот парламент должен быть немедленно распущен”

Премьер-министр Ион Кику утверждает, что нынешний парламент „должен быть немедленно распущен”. По словам главы исполнительной власти, „ответственные люди из действующего законодательного органа остались в меньшинстве”, - передает IPN.

„Состоялось первое заседание парламента. Популизм серьёзней вируса и засухи. Ответственные люди из действующего законодательного органа остались в меньшинстве. Этот парламент должен быть незамедлительно распущен”, - говорится в сообщении премьер-министра в Facebook.

На первых двух заседаниях парламента, которые прошли в четверг и пятницу, депутаты приняли нескольким законопроектов, включая поправки в госбюджет, рассмотрение которых вызвало бурные обсуждения в зале пленарных заседаний. После внесения около 40 поправок депутаты, находящиеся во власти, обвинили оппозицию в популизме. В свою очередь, оппозиционные депутаты обвинили власть в предложении строго электоральных поправок.

Ранее и президент Игорь Додон не раз заявлял, что нынешний состав парламента необходимо распустить, поскольку он больше не является экспонентом воли граждан от февраля 2019 года. По его мнению, необходимо определить механизм таким образом, чтобы первый указ, который подпишет новый президент после инаугурации, будет о роспуске парламента, вследствие чего последует проведение досрочных парламентских выборов.