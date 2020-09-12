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Додон высказался за запрет партий, выступающих за ликвидацию государственности страны
12.09.2020

Президент Игорь Додон высказался за запрет партий, выступающих за ликвидацию государственности страны. Об этом заявил в пятницу в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

Один из зрителей напомнил, что в ходе избирательной кампании по выборам президента в 2016 году Додон обещал запретить партии, выступающие за объединение с Румынией, но этого не было сделано, передает infotag.md

"Я не отказываюсь от идеи запрета унионистских партий. Я считаю, что партии, которые выступают за ликвидацию государственности страны, должны быть запрещены. Я не против граждан, которые могут иметь определенные взгляды, выступать за различные идеи. Но партии не должны выступать за ликвидацию страны. Я против не только унионистских партий - я против всех, кто предлагает ликвидировать страну", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что для этого необходимо внести изменения в Конституцию.

"В Конституции есть положение, которое оговаривает порядок ликвидации страны. Такого нет ни в одной стране мира. И мы должны отменить это положение. А потом внести поправки в законодательство, и в соответствие с Конституцией запретить такие партии", - сказал Додон, напомнив о том, что уже создана комиссия, которая занимается конституционной реформой.


 
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