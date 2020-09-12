12 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдова обновила список стран находящихся в “красной зоне” по числу заболевших Covid-19
12.09.2020

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список стран, по приезде из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. В списке значатся 54 государства.

В число стран повышенной эпидемиологической опасности входят соседние к Молдове – Румыния и Украина. Россия в этот перечень не попала.

Данный список разработан в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В него вошли государства мира с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, где, как уточняют в ведомстве, количество заражений COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

Данные обновляются каждые две недели. Первый список был опубликован 28 августа и вступил в силу 1 сентября.

При возвращении из этих стран необходимо заполнять эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный карантин. Страны, не включенные в него, считаются входящими в “зеленую” зону, по возвращении из них с 1 сентября процедура самоизоляции упразднена.


 
Количество просмотров:
42
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.