Молдова обновила список стран находящихся в “красной зоне” по числу заболевших Covid-19

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список стран, по приезде из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. В списке значатся 54 государства.

В число стран повышенной эпидемиологической опасности входят соседние к Молдове – Румыния и Украина. Россия в этот перечень не попала.

Данный список разработан в соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В него вошли государства мира с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, где, как уточняют в ведомстве, количество заражений COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

Данные обновляются каждые две недели. Первый список был опубликован 28 августа и вступил в силу 1 сентября.

При возвращении из этих стран необходимо заполнять эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный карантин. Страны, не включенные в него, считаются входящими в “зеленую” зону, по возвращении из них с 1 сентября процедура самоизоляции упразднена.