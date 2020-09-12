На что беглый молдавский олигарх Плахотнюк потратил украденные полмиллиарда долларов

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Семья
Создалось странное ощущение, что, начав ворочать миллионами, Влад Георгиевич повел себя, как ребенок в торговом центре, которому разрешили делать покупки без ограничений.
Есть у меня друг, который профессионально занимается психологией и даже дает консультации кое-кому из известных в Молдове политиков. Спрашиваю вчера его с оказией:
- Объясни мне, вот Плахотнюк, имея на руках украденные деньги (по данным коллег из Rise, более полумиллиарда долларов), почему он так по-мещански тратил? Скупая, например, элитную недвижимость по всему миру за миллионы и тратя тысячи долларов на брендовую одежду?
- Это, мне кажется, эффект мальчика из Питушки (село, в котором Плахотнюк родился - Прим. редакции), которого привели в торговый центр и разрешили брать все, что он захочет. Вот он кидался на все подряд, скупая зачастую то, что ему не нужно и никогда не будет нужно, главное, чтобы было "дорого и богато". Все эти виллы, пентхаусы, яхты, эксклюзивные "Мерседесы" - это то, что в Молдове часто признак успешности, а вот на Западе - дурной тон.
- Плюс, наверное, еще эффект "украденных денег", которые не жалко?
- Безусловно! Бизнесмен, заработав честный миллион (да, так бывает!), никогда не вложит его в то, что ему не особо нужно и в то, что невозможно будет быстро продать в случае чего. Это называется: ликвидность покупки.
Но психология у человека, который миллионы получил нечестным путем, другая: он мечется, пристраивая "шальные деньги" - отсюда необъяснимые с точки зрения среднестатистического человека покупки. Пианино за 300 тысяч долларов, например: для непрофессионального музыканта реально нет разницы - пианино ли это "Октябрь" за 200 евро или Steinway за те самые тысячи.
- Он сейчас в Майами, у него миллионы, если не миллиарды на счетах и в чемоданах. Он счастлив?
- Не ничего хуже для такого типажа людей, как оказаться изгоем. А он, несмотря на миллионы, сейчас в глазах большинства жителей Молдовы именно такой. Пока он "рулил" Молдовой, то смотрел на это сквозь пальцы, а сейчас, оказавшись не у власти, да еще и в бегах, ему, наверняка, не в радость то, что с ним сегодня происходит.
Есть такой тип людей, для которых признание, уважение и движение по социальной лестнице вверх превыше всего. Как правило, такие люди идут в политику, им нужна власть, в том числе над другими людьми, и осознание того, что ты властитель душ и вершитель судеб. Подсаживаясь на подобный допинг и лишаясь этого, человеку кажется, что он теряет все. Хотя при этом он остается сыт, обут и одет. Что-то его определенно гложет. Он не может просто жить у океана, загорать и есть лобстера, ему нужны, как воздух, политические интриги, бизнес-схемы и манипуляции.
- Он вернется?
- Попытается. Власть - это для многих наркотик. Безраздельная власть для тех, кто ее вкусил, - зависимость, от которой практически невозможно избавиться.
НАША СПРАВКА
На что тратил украденные деньги Плахотнюк?
160 тысяч долларов на два "Мерседеса", купленные во Флориде.
На 72 тысячи долларов обставил мебелью жильё в Майами,
За 300 тысяч долларов купил пианино Steinway,
Недвижимость, вилы, яхты по всему миру - в Румынии, ОАЭ, Испании, США, Швейцарии и т.д.
За счет денег госкомпании Metalferos (а это более $646 млн!) оплачивал элитную учебу за рубежом детям соратников, помогал родственнику Канду и дотировал медиа-холдинг. И многое-многое другое.
Павел МУНТЯН
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