На что беглый молдавский олигарх Плахотнюк потратил украденные полмиллиарда долларов

Создалось странное ощущение, что, начав ворочать миллионами, Влад Георгиевич повел себя, как ребенок в торговом центре, которому разрешили делать покупки без ограничений.

Есть у меня друг, который профессионально занимается психологией и даже дает консультации кое-кому из известных в Молдове политиков. Спрашиваю вчера его с оказией:

- Объясни мне, вот Плахотнюк, имея на руках украденные деньги (по данным коллег из Rise, более полумиллиарда долларов), почему он так по-мещански тратил? Скупая, например, элитную недвижимость по всему миру за миллионы и тратя тысячи долларов на брендовую одежду?

- Это, мне кажется, эффект мальчика из Питушки (село, в котором Плахотнюк родился - Прим. редакции), которого привели в торговый центр и разрешили брать все, что он захочет. Вот он кидался на все подряд, скупая зачастую то, что ему не нужно и никогда не будет нужно, главное, чтобы было "дорого и богато". Все эти виллы, пентхаусы, яхты, эксклюзивные "Мерседесы" - это то, что в Молдове часто признак успешности, а вот на Западе - дурной тон.

- Плюс, наверное, еще эффект "украденных денег", которые не жалко?

- Безусловно! Бизнесмен, заработав честный миллион (да, так бывает!), никогда не вложит его в то, что ему не особо нужно и в то, что невозможно будет быстро продать в случае чего. Это называется: ликвидность покупки.

Но психология у человека, который миллионы получил нечестным путем, другая: он мечется, пристраивая "шальные деньги" - отсюда необъяснимые с точки зрения среднестатистического человека покупки. Пианино за 300 тысяч долларов, например: для непрофессионального музыканта реально нет разницы - пианино ли это "Октябрь" за 200 евро или Steinway за те самые тысячи.

- Он сейчас в Майами, у него миллионы, если не миллиарды на счетах и в чемоданах. Он счастлив?

- Не ничего хуже для такого типажа людей, как оказаться изгоем. А он, несмотря на миллионы, сейчас в глазах большинства жителей Молдовы именно такой. Пока он "рулил" Молдовой, то смотрел на это сквозь пальцы, а сейчас, оказавшись не у власти, да еще и в бегах, ему, наверняка, не в радость то, что с ним сегодня происходит.

Есть такой тип людей, для которых признание, уважение и движение по социальной лестнице вверх превыше всего. Как правило, такие люди идут в политику, им нужна власть, в том числе над другими людьми, и осознание того, что ты властитель душ и вершитель судеб. Подсаживаясь на подобный допинг и лишаясь этого, человеку кажется, что он теряет все. Хотя при этом он остается сыт, обут и одет. Что-то его определенно гложет. Он не может просто жить у океана, загорать и есть лобстера, ему нужны, как воздух, политические интриги, бизнес-схемы и манипуляции.

- Он вернется?

- Попытается. Власть - это для многих наркотик. Безраздельная власть для тех, кто ее вкусил, - зависимость, от которой практически невозможно избавиться.

НАША СПРАВКА

На что тратил украденные деньги Плахотнюк?

(по данным Rise и генпрокурора Александра Стояногло - Прим. редакции)

70 тысяч долларов на одежду бренда Louis Vuitton, 30 тысяч долларов на одежду бренда Loro Piana,

160 тысяч долларов на два "Мерседеса", купленные во Флориде.

На 72 тысячи долларов обставил мебелью жильё в Майами,

За 300 тысяч долларов купил пианино Steinway,

Недвижимость, вилы, яхты по всему миру - в Румынии, ОАЭ, Испании, США, Швейцарии и т.д.

За счет денег госкомпании Metalferos (а это более $646 млн!) оплачивал элитную учебу за рубежом детям соратников, помогал родственнику Канду и дотировал медиа-холдинг. И многое-многое другое.

Павел МУНТЯН