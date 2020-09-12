А нам летать охота: Смогут ли жители Молдовы путешествовать дёшево

Сохранят ли авиакомпании невысокие цены на билеты, учитывая новые требования по заполняемости салона и безопасности полетов. Британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии...

"Пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, сократит частоту и увеличит стоимость туров", — говорит креативный директор одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, занимающихся развитием брендов, Питер Кнапп. Он прогнозирует уменьшение количества деловых поездок, поскольку во время карантина выяснилось, что совещания в Zoom – их доступная альтернатива, а многие виды бизнеса можно осуществлять и контролировать по интернету, сообщает РИА Новости с ссылкой на Express.

Перспективы развития турпоездок менее очевидны. С одной стороны, люди хотят посещать разные страны, и их готовность тратить на это деньги поддерживает авиакомпании и турбизнес. С другой стороны, онлайн-путешествия для многих, кто потеряет работу из-за карантина, станут альтернативой отпуску в других странах. А авиакомпаниям будет сложно сохранить невысокие цены на билеты, учитывая новые требования по заполняемости салона и безопасности полетов.

Высокая загрузка авиалайнера и минимальное количество времени, которое он проводит на земле – главный фактор, который позволял развивать бюджетные авиаперевозки. Он вряд ли останется после появления COVID-19. "Если клиенты хотят соблюдать социальную дистанцию на борту и летать в продезинфицированном самолете, то компаниям-лоукостерам придется очень трудно", — отметил эксперт.

Вся надежда на инновации и смекалку бизнесменов, говорит Кнапп. "Например, если среднее место между пассажирами придется оставлять свободным, умные авиаперевозчики будут думать о том, как эффективно использовать это пространство и снижать стоимость билетов", — объясняет он.

Представитель крупнейшего европейского лоукостера, между тем, сказал, что на восстановление спроса и цен до уровня прошлого года, после пандемии понадобится не менее двух лет – до лета 2022 года.

Александр ВИНОГРАДОВ