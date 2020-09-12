Лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе защитил прорумынских унионистов от Игоря Додона. Орально. Ну, то есть, вербально.

Додон, который еще четыре года назад обещал запретить унионистские партии, да так ничего и не сделал, заявил, что если переизберётся, то тогда уж точно.

На что Андрей Нэстасе незамедлительно отрефлексировал:

"Он собирается впутаться в это дело. Додон поплатится. Он действительно играет с огнем. Не трогайте унионистких деятелей, потому что за это будут страдать. Унионистам не стоит бояться подобных заявлений, ведь Игорь Додон потерпит поражение [на выборах]. Я буду его кошмаром на этих выборах. Унионистам нужно чувствовать себя как дома, потому что они дома".

В общем, победить Андрей Нэстасе на выборах не хочет. Раньше было подозрение, что хочет, но сейчас уже нет сомнения. Предлагаем унионистам не просто чувствовать себя как дома, а вселиться в дом Андрея Нэстасе - места там много, всем хватит.

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