12 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе защитил прорумынских унионистов от Игоря Додона
12.09.2020

Лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе защитил прорумынских унионистов от Игоря Додона. Орально. Ну, то есть, вербально.

Додон, который еще четыре года назад обещал запретить унионистские партии, да так ничего и не сделал, заявил, что если переизберётся, то тогда уж точно.

На что Андрей Нэстасе незамедлительно отрефлексировал:

"Он собирается впутаться в это дело. Додон поплатится. Он действительно играет с огнем. Не трогайте унионистких деятелей, потому что за это будут страдать. Унионистам не стоит бояться подобных заявлений, ведь Игорь Додон потерпит поражение [на выборах]. Я буду его кошмаром на этих выборах. Унионистам нужно чувствовать себя как дома, потому что они дома".

В общем, победить Андрей Нэстасе на выборах не хочет. Раньше было подозрение, что хочет, но сейчас уже нет сомнения. Предлагаем унионистам не просто чувствовать себя как дома, а вселиться в дом Андрея Нэстасе - места там много, всем хватит. 

Андрей Андреич с диагнозом унионизм головного мозга в терминальной стадии определился. Ждём Майю Санду?

@Telegram GK


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.