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Серджиу Мокану назвал Майю Санду лицемеркой и подтвердил, что она действует в тандеме с Усатым
12.09.2020

Беспощадные заявления в студии у Георге Гонцы. Телепередача Puterea a Patra Георгия Гонцы отличается достаточно взвешенным и сбалансированным подходом к политике - если в других подобных проектах старательно избегают критиковать Майю Санду и предпочитают перемывать косточки всем остальным, то тут достается и ей. В гости, как правило, приходят люди известные, но в то же время не представляющие нынешний парламент.

Например, Серджиу Мокану, лидер движения Antimafia. Он не испытывает особого пиетета в отношении Майи Санду, и в рамках телепередачи прямо заявил, что в нынешней предвыборной кампании она спелась дуэтом с Ренато Усатым. Также Мокану назвал Санду лицемеркой, и не прекратил свою тираду даже после того, как ведущий деликатно попытался прервать ее.

Михаил Генчу


 
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