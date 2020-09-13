Экономика Налоговую службу наделили новыми полномочиями Парламентарии значительно расширили полномочия налоговой службы. Согласно принятому законодательным собранием в пятницу, 11 сентября, законопроекту, Государственной налоговой службе будут переданы полномочия по проведению специальных расследований. В компетенции налоговых органов попали расследования следующих преступлений: - незаконная предпринимательская деятельность;

- незаконная практика финансовой деятельности;

- псевдопредпринимательская деятельность;

- уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций;

- уклонение от уплаты налогов физическими лицами;

- транспортировка, хранение или сбыт товаров, облагаемых акцизом, без маркировки их контрольными или акцизными марками;

- незаконное изготовление, нанесение и использование знаков государственной маркировки;

- хищение, отчуждение в случаях, не предусмотренных законом, сокрытие заложенного, сданного, арестованного или конфискованного имущества;

- умышленная несостоятельность;

- фиктивная несостоятельность;

- подделка бухгалтерских документов. По утверждению авторов инициативы, предлагаемые меры будут способствовать увеличению поступлений в национальный публичный бюджет. Законопроект был разработан в соответствии с рекомендациями партнеров по развитию Республики Молдова и согласован со всеми соответствующими органами власти и представителями бизнес-среды. Подготовил Михаил Генчу

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