Налоговую службу наделили новыми полномочиями

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Экономика
Парламентарии значительно расширили полномочия налоговой службы.
Согласно принятому законодательным собранием в пятницу, 11 сентября, законопроекту, Государственной налоговой службе будут переданы полномочия по проведению специальных расследований.
В компетенции налоговых органов попали расследования следующих преступлений:
По утверждению авторов инициативы, предлагаемые меры будут способствовать увеличению поступлений в национальный публичный бюджет.
Законопроект был разработан в соответствии с рекомендациями партнеров по развитию Республики Молдова и согласован со всеми соответствующими органами власти и представителями бизнес-среды.
Подготовил Михаил Генчу
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