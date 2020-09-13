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Экономика
Налоговую службу наделили новыми полномочиями
13.09.2020

Парламентарии значительно расширили полномочия налоговой службы.

Согласно принятому законодательным собранием в пятницу, 11 сентября, законопроекту, Государственной налоговой службе будут переданы полномочия по проведению специальных расследований.

В компетенции налоговых органов попали расследования следующих преступлений:

  • - незаконная предпринимательская деятельность;
  • - незаконная практика финансовой деятельности;
  • - псевдопредпринимательская деятельность;
  • - уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций;
  • - уклонение от уплаты налогов физическими лицами;
  • - транспортировка, хранение или сбыт товаров, облагаемых акцизом, без маркировки их контрольными или акцизными марками;
  • - незаконное изготовление, нанесение и использование знаков государственной маркировки;
  • - хищение, отчуждение в случаях, не предусмотренных законом, сокрытие заложенного, сданного, арестованного или конфискованного имущества;
  • - умышленная несостоятельность;
  • - фиктивная несостоятельность;
  • - подделка бухгалтерских документов.

По утверждению авторов инициативы, предлагаемые меры будут способствовать увеличению поступлений в национальный публичный бюджет.

Законопроект был разработан в соответствии с рекомендациями партнеров по развитию Республики Молдова и согласован со всеми соответствующими органами власти и представителями бизнес-среды.

Подготовил Михаил Генчу


 
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