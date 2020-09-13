В Молдове третий месяц подряд регистрируется дефляция. Цены в августе, судя по данным статистики, в среднем уменьшились на 0,78% против июльской дефляции в 0,23%. Как сообщает "ИНФОТАГ", кумулятивный уровень инфляции с начала года достиг 0,05%, а годовой - 3,45%, покинув, тем самым, целевой коридор Нацбанка в 5%+/-1,5%.

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), дефляции способствовало как сезонное снижение цен на продукты питания, которые подешевели за месяц сразу на 1,13%, так и на непродовольственные товары (-0,3%) и услуги (-0,94%).

Среди продуктов больше всего цены снизились на арбузы и дыни - 28,6%, лук - 17,1%, баклажаны - 15,9%, свекла - 12,6%, морковь - 12,4%, картофель - 12,1. Свежие фрукты в целом - на 6,1%, при этом косточковые (персики) - на 24,3%, а семечковые (яблоки) - на 16,4%.

Из непродовольственных товаров наиболее подешевели обувь - 1,07% и текстиль - 0,96%. А из услуг - электроэнергия (6,55%), турпутевки за рубеж (2,8%) и жилищно-коммунальные услуги (2,5%).

Справка "ИНФОТАГ": В августе 2019 г. в Молдове также была дефляция - 0,03%. А по итогам года - 7,5%. На 2020 г. Нацбанк ожидает индекс потребительских цен в пределах 3,5%.