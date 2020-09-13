Свита делает воеводу, но порой дурное влияние воеводы на свиту перевешивает. Великий Магнат Плахотнюк покинул Молдову, но дух и воля его незримо остаются и витают посреди Кодр и равнин молдавских, нашёптывая верным вассалам правильные и нужные решения. И никто, начиная от Воеводы и заканчивая последним боярином из Кэлэрэша, не может отказать этому настойчивому шёпоту, не терпящему промедления.

Нашептал дух Великого Магната, что нужен ему свой пыркэлаб во главе великой купеческой гильдии- Всемирной торговой организации. И надо же, какое совпадение, незамедлительно нашёлся такой человек.

Тудор Ульяновский, бывший министр иностранных дел Молдовы подле трона Великого Магната, верой и правдой проводивший волю Плахотнюка в землях ЗаОкеании и ЗаБугорья, решил побороться за пост руководителя ВТО. Рискнул, хоть и понимал, что опасно привлекает к себе внимание, напоминает о прошлых грехах перед родными землями, но неисполнение воли Великого Магната страшнее.

Тудор, сын Ксенофонтов, Магнату был чемоданом без ручки, аки скипетром без державы. Не было у Величавого нужды в таком министре, но была нужда в его отце – важном, но податливом судье в ключевой для молдавского бизнеса инстанции. Ксенофонт, присягнувши Магнату, попросил за отпрыска, дабы тот пришёлся ко двору - и наказал сыну служить и прислуживать, чем тот самоотверженно занимался.

Ульяновский-младший выдвинулся на пост руководителя ВТО в качестве частного лица. Но ему удивительно помогают все власти Молдовы. Вплоть до того, что действующий министр иностранных дел Олег Цуля, находящийся сейчас в Европе, поехал с первоочередной целью лоббировать своего предшественника в штаб-квартирах различных международных организаций. Как это понимать? Неожиданная точечная помощь молдавской власти частному лицу? Очень в духе Великого Магната, которому и чьим интересам тоже прислуживал весь госаппарат.

Или Плахотнюк привел достаточно веские аргументы, что ему, чтобы и далее над златом чахнуть, нужен свой человек в ВТО и никто в молдавской власти, кичащейся свержением Плахотнюка, не посмел свергнутому отказать? Не оказалось не то что претензий, а даже вопросов к плахотнюковскому судье Ксенофонту Ульяновскому, никто не бросил даже кривого взгляда в адрес плахотнюковского министра Тудора Ульяновского? И сегодня всех устраивает, что человек Великого Магната может стать главой Всемирной торговой организации?

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