В Кишиневе активизировались аферисты, жители предупреждают друг друга

Свежую информацию можно найти буквально везде. Новые случаи мошенничества в Кишиневе, жители столицы, уже имевшие место с подозрительными личностями, предупреждают друг друга об опасности. Очередное подобное предупреждение в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Дуня Иванова, которая лично столкнулась с крайне подозрительными личностями нос к носу:

- Будьте осторожнее!

Я слышала такие истории и вот столкнулась лично.

Вчера мне постучала в дверь блондинка, потрепанная жизнью и предложила купить одеяло. Была послана. Это не помешало ей стучать в остальные двери. Когда я услышала, как она разговаривает с соседкой, я вышла в подъезд. Соседка, и это отдельная песня, мило рассказывала ей, кто живёт у нас в подъезде.

Я сказала, что иду вызывать полицию ,тётка слиняла. Под подъездом ее ждала машина, полная мужиков.

Предупредите соседей, родителей, знакомых не открывать двери и тем более, не пускать в квартиру. В лучшем варианте, вы купите втридорога одеяло, в худшем... думайте сами.

Берегите себя.

Машина серая Тойота, номер BSD 485, - написала женщина в Facebook.

Так что будьте бдительны, граждане, живем мы уже не в советские времена - и это тот случай, когда об этой утрате однозначно приходится жалеть.

Автор: Михаил Генчу