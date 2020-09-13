В Молдове выявили 264 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 13 сентября, за последние 24 часа подтверились 264 новых случая заражения COVID-19. Было обработано 1098 тестов. Общее число инфицированных достигло 42 978 человек, активных – 10 648 случаев.

Три случая были импортированы из Турции и Испании, остальные – результат местной передачи.

Из числа заболевших 23 – медицинские работники: 8 врачей, 11 медсестер и четыре сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 577 пациентов, в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких.

Из больниц были выписаны 412 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 31 330 человек. Жертвами COVID-19 стали 1123 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу