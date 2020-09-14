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Политика
Думитру Алайба насчитал за Игорем Додоном 58 случаев нарушений мер эпидемиологической безопасности
14.09.2020

Депутат молдавского парламента Думитру Алайба насчитал за Игорем Додоном 58 случаев нарушений мер эпидемиологической безопасности о чем и проинформировал Министерство внутренних дел с требованием отреагировать. Совокупный штраф за все нарушения составит около 1,5 миллиона леев.

Алайба, безусловно, человек имеющий минимальное моральное право говорить кому-то что-то за нарушения закона. С другой стороны, нельзя не отметить правоту парламентария, что Игорь Додон крайне вольно трактовал запреты и крайне нарочито демонстрировал, что придерживаться их не собирается.

Вообще, по нашим наблюдениям, за весь период острой фазы пандемии, начавшейся в марте, Додон начал носить маску, держать социальную дистанцию и мало-мальски подчиняться нормам лишь в июле. Уж не знаем, с чем это было связано и активизация какого комплекса маскулинной неполноценности заставляла президента строить из себя Рэмбо. 

В настоящее время вся логика молдавской власти по пандемии сводится к тезису, что могло быть и хуже (и вообще во всем мире плохо, негоже нам выделяться) и уж при правлении кого-либо другого хуже было бы точно. То есть позиция довольно стрёмная, особенно когда начинается сравнение ситуации в Молдове с другими постсоветскими странами.

Мы уже не узнаем, что было бы, если бы Додон строго выполнял меры безопасности и как он мог бы сегодня предъявить эпидемиологическую ситуацию обществу - одно лишь тут однозначно, столь вольно выполняя ограничения в прошлом, в настоящем Игорь Николаич делает себя объектом критики и насмешек всякий раз, когда маску всё же надевает. Ему немедля припоминают, что это делать надо было раньше.

@Telegram GK


 
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