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Экономика
Газ из Румынии обойдётся Молдове дороже, чем российское топливо
14.09.2020

Газ из Румынии обойдётся Молдове дороже, чем российское топливо. Такое мнение высказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.

По мнению эксперта, румынский может оказаться дешевле лишь в одной случае — если страна будет добывать его у себя. Однако в таком случае Румынии просто не хватит топливо элементарно на то, чтобы покрыть свои нужды. Газ придётся докупать и перепродавать.

 «Закупать Румыния может либо европейский газ в тех странах, где его добывают (но добыча везде сокращается), либо американский газ, который априори дороже, либо российский газ, но зачем нам покупать через посредника — все варианты невыгодны», — рассказал Пойсик.

Экономист считает, что газопровод Яссы-Кишинев может пригодиться РМ исключительно в качестве альтернативного источника. Полностью покрыть потребность местных жителей в голубом топливе он не сможет.

 «По мощности газопровод Яссы-Кишинёв, даже когда войдёт в полную силу, сможет покрыть только треть потребности Молдовы в газе. На румынской стороне нужно построить две компрессорные станции, работы пока не начались, — отметил эксперт.

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