Газ из Румынии обойдётся Молдове дороже, чем российское топливо. Такое мнение высказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.

По мнению эксперта, румынский может оказаться дешевле лишь в одной случае — если страна будет добывать его у себя. Однако в таком случае Румынии просто не хватит топливо элементарно на то, чтобы покрыть свои нужды. Газ придётся докупать и перепродавать.

«Закупать Румыния может либо европейский газ в тех странах, где его добывают (но добыча везде сокращается), либо американский газ, который априори дороже, либо российский газ, но зачем нам покупать через посредника — все варианты невыгодны», — рассказал Пойсик.

Экономист считает, что газопровод Яссы-Кишинев может пригодиться РМ исключительно в качестве альтернативного источника. Полностью покрыть потребность местных жителей в голубом топливе он не сможет.

«По мощности газопровод Яссы-Кишинёв, даже когда войдёт в полную силу, сможет покрыть только треть потребности Молдовы в газе. На румынской стороне нужно построить две компрессорные станции, работы пока не начались, — отметил эксперт.

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