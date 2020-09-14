В Молдове тоже может вспыхнуть, чего бы очень не хотелось

Ничего удивительно в том, что многолетняя практика США вмешиваться в демократические процессы других стран вернулась к ним в виде бумеранга собственных внутриполитических проблем нет.

Это закономерный и главное - очень справедливый процесс.

Соединённым Штатам в этом году предстоит выдержать эксклюзивный экзамен на прочность - продемонстрировать изумлённому миру выдержку и зрелость политиков, не доведя ситуацию в стране до собственного звёздно-полосатого майдана с бургерами, колой и картошкой фри.

Весенне-летние беспорядки, охватившие США показывают что мир входит в стадию глобальной турбулентности - доверие людей к системе государственного управления, представленной в американской версии, падает всё быстрее.

Манипулятивные техники, разработанные по заокеанским лекалам, дают сбои всё чаще и результат зачастую оказывается слишком непригляден, чтобы эти техники имели право на существование в относительно молодых государствах, к которым относится и Молдова.

Президентские выборы в США конечно же будут влиять на наши, но не так сильно как раньше - американским дипломатам сейчас откровенно не до нас.

Именно этим объясняется относительная пассивность Дерека Хогана и его сотрудников.

Посол конечно же встречается со всеми более-менее значимыми политиками республики, включая совсем уж малоперспективных, вроде Нэстасе, но встречи эти практически не несут никакой глубинной нагрузки - протокол и не более того.

США должны присутствовать, и они присутствуют, но влияют всё меньше.

Более того, возможно Хоган пытается увидеть какие-то новые, нестандартные ходы и решения в политическом пространстве Молдовы, для дальнейшего изучения и тестирования.

Дефицит смыслов, идей , проблема разработки и внедрения новых политических инструментов - это сейчас довольно распространённые проблемы во всех странах, столкнувшихся с глобальными политическим и экономическими вызовами.

Рельный, веками проверенный способ реструктуризации имеющихся политических систем - это война, в том числе гражданская, но на том уровне развития, на котором сейчас находится человеческая цивилизация, любой локальный конфликт может стремительно перерасти в полномасштабный.

Все это понимают и этого никто не хочет.

Маленькой, но гордой Молдове в этот раз вполне возможно придётся обходиться без активной внешней модерации - такой, какая была применена в прошлом году, когда на ПМЖ в Майами отправляли Влада Георгиевича.

Нельзя же до бесконечности рассчитывать на помощь старших товарищей - России, США и Евросоюза.

Когда-то надо уж начинать и самим работать, без оглядки на кураторов. Может быть и получится, не маленькие уже. Продолжающая и развивающаяся политическая нестабильность, может обернуться серьёзными последствиями.

По недавнему примеру Беларуси или по давнему-соседней Украины. В Молдове тоже может вспыхнуть, чего бы очень не хотелось.

@Telegram MP