Эксперты о возвращении Филата в политику: Это личная выгода или месть

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Политика
Некоторые эксперты объясняют возвращение Влада Филата к руководству ЛДПМ желанием получить личную выгоду. Так ответило большинство экспертов, опрошенных компанией «Intelligent Data» в конце августа, передает agora.md.
Таким образом, 81,8 процента из опрошенных экспертов уверены в версии получения личной выгоды.
При этом 72,2 процента из них считают, что, вернувшись в руководство ЛДПМ, Филат хочет отомстить тем, кто его посадил, а 63,3 процента - что это инициатива, поддержанная кем-то вне партии.
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