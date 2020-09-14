Политика Эксперты о возвращении Филата в политику: Это личная выгода или месть Некоторые эксперты объясняют возвращение Влада Филата к руководству ЛДПМ желанием получить личную выгоду. Так ответило большинство экспертов, опрошенных компанией «Intelligent Data» в конце августа, передает agora.md. Таким образом, 81,8 процента из опрошенных экспертов уверены в версии получения личной выгоды. При этом 72,2 процента из них считают, что, вернувшись в руководство ЛДПМ, Филат хочет отомстить тем, кто его посадил, а 63,3 процента - что это инициатива, поддержанная кем-то вне партии.

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