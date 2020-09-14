Ученые предрекли земле «вторую волну» вымирания животных

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции подсчитали масштабы текущего вымирания млекопитающих, сообщает Science Alert.

Они проанализировали изменения живой природы со времен плейстоцена и пришли к выводу, что главной причиной исчезновения видов является деятельность человека, а не климатические факторы, передает mir24.tv.

Научный анализ также показал, что вымирание ускоряется и в следующие сто лет может достичь невиданных темпов. Так, за последние 126 тысяч лет на планете вымер 351 вид млекопитающих, из них около 80 – всего за 500 лет, с 1500 года. Основываясь на новых расчетах, ученые заявили, что нынешние темпы вымирания примерно в 1700 раз выше, чем в начале позднего плейстоцена.

К концу XXI века скорость вымирания может возрасти уже в 30 тысяч раз, что приведет к исчезновению 558 видов млекопитающих.

«Мы обнаружили, что Австралия и Карибский бассейн, в частности, уже сегодня вступили во вторую волну вымирания. К 2100 году она охватит весь мир», – отметили авторы.

Расчеты также показали, что самой вероятной причиной прошлых вымираний является человеческий род. Плотность населения совпадает с моделями вымирания млекопитающих с точностью 96 процентов.

«Причины вымирания более сложны и не должны полностью зависеть от какой-то одной переменной. Тем не менее, наши результаты показывают, что рост популяции человека и связанные с этим процессы оказали сильное влияние на вымирание млекопитающих, в то время как глобальные климатические изменения, такие как последний ледниковый максимум, не оставили статистически заметного следа в истории видов», – подчеркнули авторы научной работы.