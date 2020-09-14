Додон предупредил: исключение Приднестровья из выборов Молдовы - уголовное дело

Правые политические партии относятся к гражданам Молдовы, которые не разделяют их мнений, как к врагам. Такое заявление сделал президент Игорь Додон в последнем выпуске програмы «Президент отвечает» в социальных сетях, сообщает aif.md. Речь идет о неоднократных заявлениях политиков правых партий PAS и DA против участия граждан левобережья в президентских выборах 1 ноября.

Президент назвал такое поведение «нацистской риторикой». Также отметил, что складывается впечатление что «если бы они могли, то запретили бы голосовать всем, кто не выступает за объединение с Румынией».

«Во-первых, хочу вас предупредить, что это уголовное дело — когда создают препятствие для свободного выражения на выборах, - сказал глава государства. - А почему так относятся? Потому что, как я уже говорил, „если не свой, то это враг". Так в этом случае мы как должны относиться к тем, кто голосует против нас? Запретить голосование в некоторых районах, где больше голосуют за вас?

Или запретить голосование где-то за рубежом, где больше голосуют за вас? Мы никогда это не делали и не будем делать, потому что мы на самом деле ценим демократию. А вам до лампочки, у вас всегда были двойные стандарты, уважаемые коллеги и оппоненты с правого фланга. Всегда так было».

Президент призвал отказаться от двойных стандартов. По его мнению, все граждане Молдовы должны иметь право участвовать в выборах: «Вообще, на будущее я буду настаивать в течение второго мандата президента на том, чтобы мы перешли на электронное голосование. Потому что гражданин РМ должен иметь возможность, сейчас технологии такие, что можно минимизировать риски, чтобы он смог зайти в сеть и проголосовать, независимо от того, где он находится. Это будет правильно. Нужно дать право голоса гражданам везде — и в Италии, и на Северном полюсе, и на Южном, и в Америке и так далее».