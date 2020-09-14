В августе 2020 в Молдове годовая инфляция составила 3,45%

Сюда входит продовольственные товары 7,59%, непродовольственные товары (-0,04%), услуги 2,13%.

В то же время, по данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен в августе по сравнению с июлем 2020 года составил 99,22%. В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года ИПЦ был 99,97%.



В августе этого года снизились цены на картофель - на 12,1%, свежие овощи - на 6,9% (особенно: дыни - на 28,6%, лук - на 17,1% и прочее), свежие фрукты - на 6,1%. Цены увеличились на следующие продукты питания: огурцы - на 2,6%, куриные яйца - на 2,4%, подсолнечное масло - на 1,5%, ягоды и мед - на 0,9%, молочные продукты - на 0,6%, полуфабрикаты и консервы - 0,5% и др.

Что касается непродовольственных товаров, то тут более серьезное снижение цен (до 3,9%) произошло на одежду, обувь, бытовую технику, топливо и автомобили.

@Telegram