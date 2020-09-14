Легендарная "Молдова": Для того, чтобы ресторан стал лучшим в стране, Бодюл переодел варьете, переманили Яна Райбурга

О том, как это все возникло и как ушло в небытие, рассказала Анна Федоровна Путреша, возглавлявшая ресторан четыре года

В 60-80-е годы на главном проспекте молдавской столицы и прилегающих к нему улицах рестораны и кафе назывались «Кишинэу», «Порумбица», «Золотой початок», «Кодру», «Нистру». Сейчас таких названий нет… Здание, в котором располагались ресторан и гостиница под общим названием «Молдова», обезображено стеклянным фасадом, отобрано банком за долги и перестало выполнять свое предназначение. Рядом, в торце здания театра имени Эминеску, пристроили ресторан «Havana mama». С новыми названиями Кишинев потерял свой национальный колорит, который любили горожане, и самобытность, которой восхищались гости.

Ресторан «Молдова» запомнился горожанам и гостям Кишинева большим ассортиментом блюд молдавской кухни, изысканностью подачи и атмосферой, наполненной национальным колоритом. О том, как это все возникло и как ушло в небытие, рассказала Анна Федоровна Путреша, возглавлявшая ресторан четыре года.. Именно в ее руках «Молдова» обрела свои лучшие качества на многие годы, сообщают "Молдавские ведомости".

А это зал ресторана

«Бефстроганов – пикантный, бульон – прозрачный…»

- Моя жизнь в ресторане «Молдова» началась в 1974 году. Ровно четыре года, с мая 1974-го по май 1978-го, меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что могу еще улучшить в «Молдове».

Так жить меня научила Наталья Павловна Калашникова, которая вырастила из меня профессионала, привила любовь к процессу приготовления блюд. Другой профессии, другой судьбы мне не нужно. Наталья Павловна ушла из жизни в прошлом году в возрасте 94 лет, но я ясно помню многое из того, что она мне говорила, и я – это то, что она во мне воспитала.

Встретились мы в 1961 году, когда я приступила к работе поваром в ресторане «Кишинэу». Будучи заместителем директора ресторана, Наталья Павловна ежедневно дегустировала все блюда, которые подавались посетителям. «Бефстроганов должен быть пикантным, корнишоны в составе соуса - обязательны. Бульон для замы обязательно должен быть прозрачным»… Эти слова Натальи Павловны часто можно было услышать на кухне.

За годы работы в ресторане «Кишинэу» я выросла до заведующей производством, окончила московский институт народного хозяйства имени Плеханова, где училась вместе с Михаилом Павловичем Бабаковым, будущим начальником управления торговли кишиневского горисполкома, и Валерией Георгиевной Северин, заместителем министра торговли Молдавии. Я открывала кафе «Порумбица» на бульваре Негруцци и налаживала работу производства в ресторане «Дойна».

Красивое здание было

На новую работу – на белой «Волге»

- В «Молдову» меня переманила Мария Григорьевна Справедливая. Она была моим замом в ресторане «Кишинэу», а потом ее как единственного повара в республике, награжденного орденом Ленина за высокий профессионализм, направили заведующей производством - вывести «Молдову» на новый уровень. И вот она звонит мне в «Кишинэу» и со слезами жалуется, что все делает по той же технологии приготовления блюд, как у нас, но блюда в «Молдове» не получаются такими вкусными, как в «Кишинэу»… Мы долго думаем. И возникает предположение, что во всем виновата вода. Я предлагаю направить пару фляг воды из «Кишинэу» с тем, чтобы улучшить вкус блюд.

Ответом стало приглашение самой возглавить ресторан. На этом Мария Григорьевна не остановилась, обратилась с этой идеей к директору треста общественного питания Ленинского района столицы Григорию Константиновичу Опря.

Я пролила много слез, расставаясь с «Кишинэу». Однажды Григорий Константинович приехал сам на служебной белой машине ГАЗ-21 к ресторану «Кишинэу». Со словами: «Коллектив ресторана «Молдова» ждет тебя» как невесту усадил меня в машину.

Я возглавила ресторан в 32 года, мне не было страшно, ведь у меня была большая любовь к делу и накопленный опыт.

Цветы продавала самая красивая официантка

- Мне нравился ресторан «Молдова». Двухъярусный зал и своеобразный интерьер придавали ему торжественность, что предполагало самый высокий уровень обслуживания.

В каждой смене работало по 12 официантов. К приему посетителей тщательно готовились: заменяли скатерти, устанавливали тарелки, приборы и фужеры. Традицию ресторана «Кишинэу» продавать в зале цветы я принесла в «Молдову». В «Кишинэу» цветы продавала самая красивая официантка Лина Бунак, в «Молдове» точно также сезонные букеты продавали самые миловидные официантки.

Я смогла обновить интерьер ресторана: заменили мебель на террасе, наполнили цветами зал. Эксклюзивно получали цветной хрусталь из фондов Союзторгоборудования: бокалы переливались всеми цветами радуги.

Как переманили Яна Райбурга

- Вскоре я поняла, что в зале мне не хватает музыки. В то время в ресторане «Кишинэу» руководил оркестром Ян Райбург, и посетители шли на его концерты. Два года я вела переговоры с музыкантом и смогла его переманить. К тому времени «Молдова» стала символом страны. Ресторан в центре столицы посещали многочисленные туристы, кишиневцы заказывали свадьбы и юбилеи, слава нашей отменной кухни распространилась далеко за пределами столицы… И Райбург уступил.

Единственное варьете в городе…

- Но этого мне было мало, я задумалась о варьете. Идею поддержал Александр Раю, и в «Молдову» начали ходить на варьете - это еще больше стало привлекать посетителей. Когда я открывала варьете в ресторане «Ла извор», то была уже директором треста общепита Фрунзенского района.

… Которое переодел Бодюл

- За годы работы в ресторане «Молдова» я успела свозить нашу молдавскую кухню» на всесоюзную выставку в Москву. В команде были лучшие повара.

На выставке в Москве нас встретил Иван Иванович Бодюл, уже в должности заместителя председателя Совета министров СССР. С первых слов обратил внимание на европейский стиль одежды солистов нашего варьете. Уже на следующий день танцоры выступали в национальных костюмах.

Гостям предложили выставку-продажу блюд молдавской кухни из овощей: фаршированные и запеченные с брынзой гогошары и перцы, молдавские голубцы. Посетители просили показать поваров, которые приготовили все так вкусно.

Зама, мамалыга и сочные биточки по-кишиневски

- Запеченные фаршированные овощи прочно вошли в меню ресторана «Молдова», были нашей фирменной закуской. Большим спросом пользовалась наша зама на курином бульоне с добавлением домашнего кваса и с домашней лапшой, замешанной на куриных яйцах.

По многочисленным заказам мамалыгу подвали на деревянной доске, разрезая ее ниткой, подавали скроб – омлет, запеченный с зеленью, и шкварками.

Выставка-продажа блюд молдавской кухни на террасе ресторана, 1975 год.

Таких сочных биточков по-кишиневски, какие готовили в «Молдове», сейчас уже не готовят. Их автором был повар Валентин Иванович Беседин из кафе «Нистру». Выбиралась лучшая свинина - шейка, вкуснейшее мясо на кости или мягкая вырезка, лук томился на сливочном масле. Биточки, запеченные в льезоне, поданные с картофелем фри, были одним из популярных блюд. Молдавские вертуты и плацинды заказывали и брали с собой.

На десерт предлагались фрукты в винном сиропе, фруктовые желе, взбитые сливки с вишнями, мороженое с безе, с прослойками крема и с бисквитом… В ресторане всегда была очередь, люди ждали на крыльце в любую погоду, не пустовал ни один стол ни в зале, ни на балконе, ни на террасе. На обед приходили работники горисполкома, городских учреждений и центральных магазинов, туристы.

Ужин на двоих - 25 рублей

- Стоимость обеда в ресторане «Молдова» составляла 12-15 рублей с закуской, первым и горячим блюдом. Комплексный обед стоил 10-12 рублей. Ужин на двоих из закуски, горячего блюда, бокала вина - 25 рублей.

Для тех, кто выбирал только напитки - водку, коньяк или вино на разлив - работала закусочная.

Ресторан закрыли, но традиция встреч осталась

- Ресторан «Молдова» закрыли, он пал жертвой приватизации. Его обанкротили и передали банку в счет непогашенного кредита.

Каждый год коллектив «Молдовы» собирался 10 ноября на годовщину ресторана. Для нас это был настоящий праздник, его всегда встречали семьями. Знаю, что традиция соблюдалась много лет.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

От офицерского собрания – к гостинице и ресторану

«Стиль дома офицерского собрания, впоследствии ставшего гостиницей «Молдова», и здания казино, которое стало театром, сначала драматическим имени Пушкина, а впоследствии переименованным в национальный театр имени Михая Эминеску, был характерным для межвоенного Кишинева, - отметил Валериу Лупашку. – Окончательный ввод в эксплуатацию гостиницы «Молдова» осуществили по проекту архитектора Александра Веденкина».

Хотя архитектурное решение выполнялось по вновь рекомендованным нормативам, внутреннее и внешнее решение фасада здания выполняли по индивидуальному проекту, рассказал Лупашку.

«Это придало зданию своеобразие, - добавил архитектор. - Высокий этаж в вестибюле, объемно-пространственный характер решения зала ресторана – все наводило на мысли о торжественности. Балкон на первом этаже ресторана служил одновременно и террасой, на которой посетители могли находиться до позднего вечера. Туристы были поражены образом здания гостиницы и рестораном «Молдова». Не в меньшей степени этому способствовала отменная кухня».

Гостиница «Молдова» стала самым ярким символом республики в ряду зданий такого назначения. Потеря символа и бренда произошла в 2002 году, когда здание было перестроено под офис банка. Такой же участи – потере статуса символов Кишинева - подверглись гостиницы «Кодру» и «Турист», сетует Валериу Лупашку.

Подготовила Марина ТИМОТИНА