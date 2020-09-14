МИДЕИ направило в Европу служебный микроавтобус с грузом коньяков-балыков

Подписчики сообщают, что в поддержку выдвижения Тудора Ульяновского главой Всемирной Торговой Организации молдавское министерство иностранных дел и евроинтеграции направило в Европу... служебный микроавтобус с грузом коньяков-балыков. Фёдор Ксенофонтович, говорят, активно проводит уже банкеты и раздаривает молдавский алкоголь, дабы заручиться благосклонностью ответственных персон.

И вот тут назревает вопрос: а МИДЕИ всем рядовым гражданам Молдовы вот так помогает в занятии хлебосольных должностей, или только избранным? Нам вот кажется, что только птенцам плахотнюковского, судейского, прокурорского и прочих гнёзд, каст и организованных сообществ. Как это происходит в случае с гражданином Ульяновским.

Вполне может оказаться, что на такую явную самодеятельность за счёт государства чиновников сподвигнул приказ самого ВладГергича из прекрасного далёко (или не очень далёко, уточняют подписчики), адресованный демократам в ведомстве. Компетентным органам стоило бы разобраться в бардаке, который демократическое кумовство устраивает на поле молдавской внешней политики.

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