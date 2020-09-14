Клуб "Полный Пи" - не пропусти! Ну, а у нас - время недельного рейтинга КП. Итак, кто вошел в клуб "Полный Пи" от КП на этой неделе?

3-е место: "Да я его без мата задавлю"

Вне всякого сомнения, это Ренато Усатый, заявивший, что во втором туре разгромит Игоря Додона. Мало того, что, как истинный фалешсткий джентльмен, отодвинул Майю Санду, так еще, выдавая желаемое за неосуществимое.

2-е место: "А вдоль дороги мертвые с косами стоят"

ЦИК обнаружил, что в списках, поданных за Андрея Нэстасе и Ренато Усатого, есть скончавшиеся граждане Молдовы (на фото они среди избирателей). В общем, на втором месте эти два кандидата в президенты.

1-е место: "Подайте, Христа ради"

Ну, и первое место в нашем еженедельном рейтинге занимает Майя Санду, подавшая на КП второй иск. И снова на 50 тысяч леев!

Теперича Григорьевна хочет от "КП" себе на пропитание 100 тысяч леев!

Как она со СМИ, которые ее не поддерживают, трясет себе на булавки! Школу Всемирного Банка не пропьешь.

Такие дела...

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