Татьяна Белова, осужденная за публичное оскорбление президента ПМР, освобождена из-под стражи досрочно. Сейчас женщина находится дома. Надо полагать, что к компьютеру и клавиатуре она больше не прикоснется.

Слишком дорого Татьяне Беловой стоила ее писанина! Напомним, Татьяну Белову задержали в августе 2019 года за публичные оскорбления президента Приднестровья Вадима Красносельского.

До суда ей была избрана мера пресечения заключение под стражу. Суд приговорил Татьяну Белову к трем годам лишения свободы.

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P.S. Татьяна белова, предположительно, это админ тг-канала @politzdorovie