14 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Последнее китайское предупреждение - Ион Чебан жестко отчитал преторов
14.09.2020

Речь идет о качестве работы на важных для города стройплощадках. Генеральный примар высказал свое недовольство тем, что работы выполняются на низком уровне качества и с нарушением всех сроков.

После посещения некоторых строительных площадок, Ион Чебан потребовал у преторов проинспектировать стройки во всех секторах, и предоставить результаты о проделанной работе.

- Прошу представить отчет. Дойдем и до школьных учреждений. По очереди будем проводить необъявленные проверки. Будут приняты решения и в отношении расходов, и не дай бог, если работы не будут выполнены качественно. Группы наблюдения проверяют вас, - отметил Генпримар на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Особое внимание будет уделено строительным и ремонтным работам на территории школ, где отмечается ряд серьезных нарушений.

- Родители правы в отношении некоторых аспектов, начиная с неформальных платежей. Те, кто не справляется или делают вид, что не замечают, будут отстранены от должности, - подытожил Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
115
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.