Последнее китайское предупреждение - Ион Чебан жестко отчитал преторов

Речь идет о качестве работы на важных для города стройплощадках. Генеральный примар высказал свое недовольство тем, что работы выполняются на низком уровне качества и с нарушением всех сроков.

После посещения некоторых строительных площадок, Ион Чебан потребовал у преторов проинспектировать стройки во всех секторах, и предоставить результаты о проделанной работе.

- Прошу представить отчет. Дойдем и до школьных учреждений. По очереди будем проводить необъявленные проверки. Будут приняты решения и в отношении расходов, и не дай бог, если работы не будут выполнены качественно. Группы наблюдения проверяют вас, - отметил Генпримар на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Особое внимание будет уделено строительным и ремонтным работам на территории школ, где отмечается ряд серьезных нарушений.

- Родители правы в отношении некоторых аспектов, начиная с неформальных платежей. Те, кто не справляется или делают вид, что не замечают, будут отстранены от должности, - подытожил Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу