Тема коронавируса в мире затихла, а зря

В США подолжает расти накал протестов BLM, в Лос-Анджелесе расстреляны два офицера полиции, толпа штурмовала больницу, чтобы не дать врачам спасти жизни полицейских. Во Франции арестованы сотни людей во время выступлений "желтых жилетов", то же самое и в Германии, где дошло до травли протестующих собаками. Понятно, что газ и дубинки использовались повсеместно и от души. Ну а внимание мировых СМИ по прежнему приковано к Белоруссии, где Лукашенко почему-то все никак не уйдет, хотя страшненькая девочка из Литвы попросила уже три раза, и даже сказала "пожалуйста".

За всем этим коронавирус как-то забылся, хотя люди продолжают умирать, число инфицированных - расти, а количество погибших приблизилось к миллиону. Вирусы по прежнему не читают СМИ, а то BBC и CNN им доходчиво объяснили бы, кто главный и что делать.

Между тем, ВОЗ зафиксировала рекордное количество новых заражений COVID-19, в тройке лидеров Индия - 94,3 тыс. новых случаев заражения, США - 45,5 тыс. случаев и Бразилия - 43,7 тыс. Всего +307 тыс зараженых за сутки. Украина кстати уже на 15 месте и продолжает набирать обороты.

Неудивительно, что востребованность рабочей вакцины при таких раскладах растет с каждой минутой. Даже если она разработана этими ненавистными русскими. Поэтому российскую вакцину (https://t.me/savanichi/16972) готовы закупить уже 50 стран. Поэтому из США и Европы тихо и неполживо предложили России совместно производить вакцину (читай украсть).

Да да, ту самую вакцину, которую, если верить "западным партнерам", мы сначала сперли у Великобритании, а потом сделали и она оказалась нерабочей. Интересная идея, особенно если вспомнить, как они рвали друг у друга средства защиты, как власти США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир".

Ну а пока первые партии вакцины уже поступили в российские регионы. В первую очередь будут прививаться люди из групп риска, это сразу снизит темпы распространения инфекции по стране в целом. Ну а дальше дело за коллективным иммунитетом, после чего в нашу реальность наравне с прививкой от гриппа прочно войдет прививка от коронавируса.

В личке и комментариях мне частенько с ехидцей задают вопрос "а сам то прививаться будешь?". Разумеется буду, если не окажется противопоказаний. Советские и российские врачи спасали мне жизнь не раз, поэтому доверие в этом вопросе полное. В целом же, ставить или нет прививку - каждый решает для себя сам, дело добровольное.